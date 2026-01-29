scorecardresearch
 
Kohrra 2 Trailer: पुलिस, परिवार और एक नया मर्डर केस... मोना सिंह,बरुन सोबती का दमदार कॉप-ड्रामा

‘कोहरा सीजन 2’ का ट्रेलर बताया रहा है कि नेटफ्लिक्स का ये शो एक बार फिर रिश्तों और अपराध की परतें खोलेगा. सीजन 2 में मोना सिंह की एंट्री शो को दिलचस्प तो बना रही है. लेकिन सुविंदर विक्की की कमी भी महसूस होती है. मगर 'कोहरा 2' का ट्रेलर दमदार सस्पेंस-ड्रामा का प्रॉमिस कर रहा है.

'कोहरा सीजन 2' ट्रेलर: दमदार कॉप ड्रामा ला रहा है शो (Photo: ITGD)
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'कोहरा' (2023) को इंडिया के बेस्ट शोज में गिना जाता है. इस सीरीज के पहले सीजन में सुविन्दर विक्की और बरुन सोबती ने जनता का ध्यान ऐसा बांधा था कि लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. अब 'कोहरा' का दूसरा सीजन तैयार है. नेटफ्लिक्स ने 'कोहरा: सीजन 2' का ट्रेलर रिलीज किया है और ये ट्रेलर एक बार फिर से एक दमदार कॉप ड्रामा स्टोरी की गारंटी लग रहा है. 

पुरानी पुलिस, नया केस 
'कोहरा' में सुविन्दर विक्की सीनियर ऑफिसर थे और बरुन उनके जूनियर. मगर सीजन 2 के ट्रेलर में सुविन्दर नहीं हैं. उनकी जगह बरुन की सीनियर इस बार मोना सिंह बनी हैं. पिछले कुछ वक्त से शानदार काम कर रहीं मोना सिंह को एक और दमदार कहानी में देखना कंटेन्ट लवर्स के लिए एक एक्साइटिंग चीज है. दोनों पुलिस ऑफिसर एक यंग लड़की की हत्या का केस सॉल्व करने निकले हैं. शक उसके पिता पर भी है, जिसका रोल टीवी के जानेमाने स्टार रणविजय सिंघा प्ले कर रहे हैं. शक लड़की के बॉयफ्रेंड पर भी है.

केस सॉल्व करने निकले दोनों ऑफिसर्स की पर्सनल लाइफ भी 'कोहरा 2' की उलझन का हिस्सा है. ट्रेलर में पता चलता है कि मोना सिंह का पति ही अचानक गायब हो जाता है. इसके बावजूद वो अपने केस पर ही पूरी तरह ध्यान लगाए हुए हैं. 'कोहरा' की कहानी असल में परिवारों की तह में छुपी उन कमियों को उघाड़ रही थी, जो अपराध की वजह बन जाती हैं. सीजन 2 भी इसी आइडिया को आगे ले जाता दिख रहा है. यहां देखें 'कोहरा: सीजन 2' का ट्रेलर:

कब आ रहा है 'कोहरा 2'?
नेटफ्लिक्स पर आ रहा 'कोहरा: सीजन 2' शो 11 फरवरी को रिलीज होगा. पहले सीजन की तरह इस बार भी कहानी दिलचस्प लग रही है. लेकिन शो में सुविन्दर विक्की की कमी सी खल रही है. मोना सिंह बहुत दमदार परफ़ॉर्मर हैं और शो में उनके काम का दम ट्रेलर से ही नजर आ रहा है. लेकिन सुविन्दर को इस शो ने इतना बेहतरीन और दमदार किरदार दिया था कि पहले सीजन में लोगों की नजरें ही उनसे नहीं हट रही थीं. 

उनका किरदार बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इमोशन्स को एक साथ पर्दे पर पर दिखा रहा था. अब देखना है की 'कोहरा 2' उनकी कमी की भरपाई कैसे करता है. बरुन सोबती का किरदार भी शो के पहले सीजन में बहुत दमदार था. इधर बरुन फिल्मों से ज्यादा डिजिटल स्पेस में काम कर रहे हैं और 'कोहरा' से उन्हें भी खूब सराहा गया था. नजरें इस बात पर रहेंगी कि ये शो फिर से पहले सीजन जैसा तगड़ा साबित होगा या नहीं. 

