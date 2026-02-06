दामाद केएल राहुल के मैच नहीं देखते सुनील शेट्टी, संजीव गोयनका संग बहस पर दिया बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका के बीच 2024 आईपीएल में मैदान पर हुई तीखी बहस ने सभी का ध्यान खींचा था. उस समय राहुल एलएसजी टीम के कैप्टन थे. सनराइजर्स हैदराबाद से भारी हार के बाद संजीव गोयनका को राहुल से बहस करते और उन्हें झाड़ लगाते देखा गया था. हाल ही में एक इंटरव्यू में राहुल के ससुर और एक्टर सुनील शेट्टी ने इस विवाद के बारे में खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने क्रिकेटर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गर्व भी जताया.

और पढ़ें

सुनील शेट्टी ने की दामाद की तारीफ

लहरें रेट्रो के साथ बातचीत में सुनील शेट्टी ने स्वीकार किया कि केएल राहुल को इस घटना के बाद मिले प्यार के बारे में पता है. उन्होंने कहा, 'लोग उनके बारे में ऐसा महसूस करते हैं और वह इस बात से वाकिफ हैं. उन्हें बहुत सारा प्यार और सहानुभूति मिली है. आज तक उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा. उन्होंने कभी इस पर बात नहीं की, हमने घर में भी इस बारे में कभी चर्चा नहीं की. शायद उस समय संजीव जी अपने जीवन में किसी चीज से गुजर रहे थे और हमने उसे उसी तरह देखा.'

इसके आगे दिग्गज एक्टर ने कहा, 'बेशक इससे उन्हें चोट पहुंची थी, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी. दुनिया फैसले लेना चाहती थी, दुनिया बयान दे रही थी. लेकिन वे हमारे बयान नहीं थे. इससे राहुल के लिए, परिवार के लिए मिला प्यार दिखता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसमें भी गए.'

Advertisement

राहुल का मैच नहीं देखते सुनील

सुनील शेट्टी अपने दामाद की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, लेकिन जब राहुल मैदान पर खेल रहे होते है तो वे क्रिकेट मैच नहीं देखते. उन्होंने बताया, 'मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि राहुल देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है. अगर वह कप्तान है, उप-कप्तान है, या आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है और भारत की जीत के लिए जिम्मेदार है, तो यह हमारे लिए अपने आप बहुत बड़ी खुशी की बात है. लेकिन हमारे लिए सब कुछ उसका देश का प्रतिनिधित्व करना और उसका व्यक्तित्व है. मैं सभी मैच देखता हूं लेकिन जब राहुल खेल रहा होता है तो मैं बिल्कुल नहीं देखता.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं तब सिर्फ हाइलाइट्स देखता हूं. कल भी अहान देख रहा था, मैं अंदर नहीं गया. मुझे नहीं पता यह अंधविश्वास है या मैं घबरा जाता हूं, शायद इसी वजह से. मैं राहुल को मैदान पर खेलते हुए बिल्कुल नहीं देखता. बाद में हाइलाइट्स में जरूर देखता हूं.'

केएल राहुल की शादी सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी से हुई है. जनवरी 2023 में सुनील के लोनावला स्थित घर पर दोनों की शादी हुई थी. मार्च 2025 में कपल ने अपनी बेटी इवारा का स्वागत किया. राहुल ने 2022 से 2024 तक एलएसजी की कप्तानी की, जिस दौरान उन्हें अक्सर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा. 2024 आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद से 10 विकेट की करारी हार के बाद, कैमरे पर संजीव गोयनका को गुस्से में राहुल से मैदान पर अपनी नाराजगी जताते हुए देखा गया था. इस घटना के बाद क्रिकेटर ने कहा था कि यह उनके लिए 'सबसे अच्छी' बात नहीं थी और इसका पूरे टीम पर असर पड़ा.

Advertisement

सोशल मीडिया पर इस पल की आलोचना के बाद, 2025 सीजन के लिए एलएसजी ने राहुल को रिटेन नहीं किया और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने चुना. बाद में अप्रैल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपनी पूर्व टीम के खिलाफ मैच जीतने के बाद केएल राहुल को संजीव गोयनका से हाथ मिलाने से बचते हुए देखा गया, जो उन्हें जीत की बधाई देना चाहते थे.

---- समाप्त ----