किरण खेर ने दी 1 करोड़ डोनेट करने की जानकारी, यूजर बोले- जनता का पैसा है दान कैसा?

भले ही कोरोना वायरस महामारी से देशभर में बुरा हाल हो गया है मगर इसके बाद भी देश में एकता और भाईचारे की भावना हर तरफ देखने को मिल रही है. जरूरतमंद की मदद के लिए जो हाथ आगे आ रहे हैं वो किसी जाति, धर्म या विशेष समुदाय से ताल्लुक बाद में रखते हैं पहले इंसानियत से ताल्लुक रखते हैं. इसी भावना का सम्मान करते हुए अब एक्ट्रेस और लोक सभा की सदस्य किरण खेर लोगों की मदद को आगे आई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की.

किरण खेर ने ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि- मेरे दिल से निकली उम्मीद और दुआओं के साथ मैं MPLADS (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डिवलपमेंट) स्कीम के तहत चंडीगढ़ पीजीआई को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर रही हूं ताकि फौरन लोगों तक वेंटिलेटर्स और जरूरी सामान पहुंचाए जा सकें. मैं अपने लोग, अपने शहर, अपने चंडीगढ़ के साथ पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी हूं.

खुद अस्वस्थ हैं किरण खेर

हाल ही में एक्टर किरण के हसबेंड अनुपम खेर ने फैंस को बताया था कि किरण मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. उन्हें ब्लड कैंसर है. उनका इलाज चल रहा है और वे रिकवर भी कर रही हैं. वहीं अनुपम खेर की बात करें तो इस मुश्किल वक्त में वे फैंस को और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं.

With hope and prayers in my heart, I am donating Rs. 1 crore from MPLADS to the PGI Chandigarh towards the immediate purchase of ventilators for COVID-19 patients. I stand solidly with #MyCity #MyChandigarh #MyPeople @MoHFW_INDIA @BJP4India pic.twitter.com/HXVk0Y8zDH — Kirron Kher (@KirronKherBJP) April 27, 2021

मदद करने के बाद भी क्यों ट्रोल हो रहीं किरण खेर

दरअसल कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि किरण खेर ने MPLADS से 1 करोड़ रुपए की मदद की है. ये रुपए तो पहले से ही जनता के हैं. ऐसे में किरण खेर द्वारा डोनेट शब्द का इस्तेमाल करना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है. एक शख्स ने कहा कि ये जनता का ही पैसा है जो किरण खेर दे रही हैं. कपृया इसके लिए थैंक्स ना लिखें. एक दूसरे शख्स ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह करप्ट हो चुकी है.

MPLADS is not your private kitty 4m which ur donating. It's the public money which ur releasing for public welfare.

Wishing u early recovery. — Kanwaljit (@Kanwalj45264100) April 27, 2021

How can she "donate" when it's not hers? It's public money from taxes. BJP is completely rotten, no exception. — Jay (@rust_in_peace82) April 27, 2021

Guys, they have not done any charity, please note that it is the money of the people and not from their own pockets, so thank yourself and not those who remember Chandigarh after 5 years. — Chetna's vikram (@Chetnavikramk) April 27, 2021

But the Central Govt. has taken away the MPLAD funds for two years. — Varun Sardesai (@varun_sardesai) April 27, 2021

पिछले 7 सालों से हैं फिल्मों से दूर

वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2014 में किरण खेर पिछली बार बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा रही थीं. वे सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत में नजर आई थीं. इसके अलावा वे कई टीवी शोज में जज के रोल में नजर आ चुकी हैं.

कई सारे स्टार्स आए सपोर्ट में-

कोरोना वायरस से जंग में कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो सपोर्ट में आए हैं. एक्टर सोनू सूद ने एक बड़ी योजना के तहत लोगों तक मदद पहुंचाने का काम शुरू किया है. टीवी के राम यानी गुरमीत चौधरी ने इस मौके पर 1000 अस्पताल बेड्स जनता को मुहैया कराने का एलान किया है वहीं एक्टर अक्षय कुमार ने 1करोड़ रुपए गौतम गंभीर फाउंडेशन को दिए हैं.