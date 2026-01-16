'तू मेरी, मैं तेरा' के फेलियर की कार्तिक आर्यन ने की भरपाई, लौटाए 15 करोड़! करण जौहर संग खराब हुए रिश्ते?

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली. अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन का रोमांस दर्शकों को एंटरटेनिंग नहीं लगा. इस बीच कार्तिक और करण जौहर के बीच अनबन की भी न्यूज आई. लेकिन इन सभी विवादों के बीच अब नया अपडेट आया है. इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, कार्तिक ने अपनी फीस का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है. ताकि फिल्ममेकर्स का मूवी के फेलियर में सपोर्ट कर सकें.

कार्तिक ने फीस में की कटौती!

बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि कार्तिक ने धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद अपनी तय फीस से 15 करोड़ रुपये घटा दिए थे. एक्टर का ये फैसला तब आया जब कई हिंदी फिल्में थिएटर्स में संघर्ष कर रही हैं. ऐसे में एक्टर ने इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए अपनी फीस में कटौती की. कार्तिक के इस फैसले की इंडस्ट्री के लोगों के बीच तारीफ हो रही है. उनके फैसले को मैच्योर बताया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, कार्तिक के फैसले को जिम्मेदार बताया गया है. खासकर तब जब बॉक्स ऑफिस फेलियर कॉमन चीज हो गई है. सक्सेस में जहां एक्टर्स जश्न मनाते हैं, लेकिन फेलियर में बोझ बांटने का काम हर कोई नहीं करता है. ट्रेड सर्कल में कार्तिक के फैसले को सराहा जा रहा है. वहीं कई का मानना है ये समय की जरूरत है.

इनसाइडर्स का कहना है कि कार्तिक ने फिल्म और प्रोड्यूर्स का पूरा साथ दिया. उनके एक्शन को लीडिंग मैन से ज्यादा पार्टनर वाला माना जा रहा है, जो बताता है कि इंडस्ट्री में लंबे रिश्ते सिर्फ हिट्स पर नहीं, बल्कि फेलियर हैंडल करने पर भी बनते हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब कार्तिक ने फिल्म के हक में फैसला लिया हो. फिल्म 'शहजादा' के फ्लॉप होने पर भी उन्होंने प्रोड्यूर्स पर दबाव कम करने के लिए फीस का कुछ परसेंट छोड़ा था. इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि कार्तिक की जेनरेशन के कम ही एक्टर्स ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं.

इस बीच, कार्तिक और करण जौहर के बीच झगड़े की खबरें भी वायरल हो रही हैं. लेकिन करण जौहर की टैलेंट एजेंसी DCAA और कार्तिक के अलग होने की खबरें बेबुनियाद बताई जा रही हैं. धर्मा प्रोडक्शंस के करीबियों ने कहा कि इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. क्योंकि कार्तिक अभी धर्मा प्रोडक्शंस की को-प्रोड्यूसड फिल्म 'नागजिला' की शूटिंग में बिजी हैं. सूत्र ये भी बताते हैं कि कार्तिक और करण के बीच तीसरी फिल्म पर बातचीत चल रही है.





