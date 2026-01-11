scorecardresearch
 
शाहिद कपूर से पहले इस एक्टर को ऑफर हुई थी 'O Romeo', दे चुका 7 फ्लॉप फिल्में

2024 में कार्तिक आर्यन को विशाल भारद्वाज की एक फिल्म का ऑफर मिला, जो हुसैन उस्तरा से प्रेरित थी. कार्तिक ने इस ऑफर को मना कर दिया. इस फिल्म का नाम अब 'ओ रोमियो' है और इसमें शाहिद कपूर लीड रोल में हैं.

ओ रोमियो में शाहिद कपूर (Photo: YT/NadiadwalaGrandson)
शाहिद कपूर अपनी अगली गैंगस्टर ड्रामा 'ओ रोमियो' को लेकर इस समय चर्चा में बने हुए हैं. बीते दिन ही इसक टीजर रिलीज हुआ, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहिद कपूर इस फिल्म की पहली पसंद नहीं थे? यह रोल पहले किसी और एक्टर के पास गया था.

कार्तिक थे ओ रोमियो की पहली पसंद!

दरअसल एक्टर कार्तिक आर्यन को पहले 'ओ रोमियो' ऑफर किया गया था. एक चौंकाने वाली खबर में यह पता चला है कि कार्तिक ने कथित तौर पर विशाल भारद्वाज की गैंगस्टर ड्रामा में शाहिद के रोल को रिजेक्ट कर दिया था. 

टाइम्स नाउ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी पहली विशाल भारद्वाज फिल्म साइन की थी. 2024 में अफवाहें शुरू हुईं कि डायरेक्टर ने हुसैन उस्तरा से प्रेरित रोल स्टार को ऑफर किया था. लेकिन शुरुआती बातचीत के बाद कार्तिक ने इस रोल को करने से मना कर दिया. फिर विशाल ने यह रोल शाहिद को ऑफर किया. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि कार्तिक ने ओ रोमियो को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वह अपने करियर की शुरुआत में एंटी-हीरो का रोल नहीं करना चाहते थे.

Advertisement

ओ रोमियो का टीजर वायरल

वहीं शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर बीते दिन रिलीज हुआ. एक मिनट 35 सेकंड के टीजर में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर के रीयूनियन को दिखाता है. यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. शाहिद कपूर अपने पूरे शरीर पर टैटू दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. वह गुंडों से लड़ते और गोलियां चलाते हुए भी दिख रहे हैं. उनका एक्शन लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इसके अलावा फिल्म टीजर में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, दिशा पटानी, अरुणा ईरानी, ​​विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी नजर आए. वहीं फरीदा जलाल के एक डायलॉग ने सभी को हैरान कर दिया. 

करीब 8 साल भी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. विशाल ने शाहिद के साथ कमीने (2009), हैदर (2014), और रंगून (2017) जैसी फिल्मों में साथ काम किया है.  'ओ रोमियो' 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.

कार्तिक आर्यन के हालिया अपडेट्स

कार्तिक आर्यन के वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक आखिरी बार अनन्या पांडे के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आए थे. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ठंडा रिस्पॉन्स मिला. जानकारी के लिए आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन अपने करियर में शहजादा और चंदू चैम्पियन समेत 7 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं.

---- समाप्त ----
