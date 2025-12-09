रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छाए कार्तिक आर्यन, 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी को लेकर किया बड़ा खुलासा

सऊदी अरब में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कार्तिक आर्यन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. यहां उन्होंने दुनियाभर के दर्शकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की. उनकी मौजूदगी ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारतीय सिनेमा की बढ़ती पहचान को और मजबूत किया.

सेशन के दौरान कार्तिक ने खुलासा किया कि शुरुआत में उन्होंने 'भूल भुलैया' फ्रेंचाइजी को ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा, 'जब यह फिल्म पहली बार मेरे पास आई, तब कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ एक सीक्वल का आइडिया था. मैं उत्साहित नहीं था. लेकिन भूषण कुमार सर ने मुझे समझाया. फिर हम सबने मिलकर उस पर काम किया और सब कुछ बदल गया. आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे मुझे रूह बाबा कहकर बुलाते हैं. मुझे खुशी है कि मैंने यह फिल्म की.'

'भूल भुलैया 2' और 'भूल भुलैया 3', कार्तिक आर्यन के करियर में मील के पत्थर साबित हुई हैं. खासकर 'भूल भुलैया 2', जिसने पोस्ट-कोविड दौर में थिएटरों में बड़ी सफलता हासिल की. इस फिल्म ने दर्शकों को फिर से बड़े पर्दे की तरफ खींचा और कार्तिक की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ को मजबूत किया था.

करियर को लेकर क्या बोले कार्तिक?

रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कार्तिक आर्यन ने बॉलीवुड में अपने सफर पर भी बात की. उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कहानी है, जो अभी पूरी तरह लिखी ही नहीं गई. सफलता के कई पड़ावों को पार करने के बावजूद, कार्तिक अपने करियर को एक निरंतर विकसित होती स्क्रिप्ट मानते हैं, जहां हर उपलब्धि नई महत्वाकांक्षाओं और नए अवसरों का रास्ता खोलती है, फिर चाहे वह भारत में हों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर.

कार्तिक आर्यन ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने बस अभी-अभी अपना सफर शुरू किया है. हालांकि कहानी अभी भी लिखी जा रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कहां जाएगी. आप इसे कहानी का शुरुआती दौर भी कह सकते हैं, जिसे पूरा होने में काफी वक्त लगेगा.' उन्होंने अपने लगातार आगे बढ़ने के जज्बे पर भी बात की और कहा, 'मैं हमेशा कहता हूं कि अभी मैं यहां हूं, तो मुझे वहां पहुंचना है. जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो मुझे उससे भी आगे जाना होगा. फिर वहां से और आगे. यह एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, जो बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर मैं संतुष्ट हो जाऊं, तो आगे के लिए कभी कोशिश नहीं करूंगा.'

