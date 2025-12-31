कार्तिक आर्यन के खिलाफ हो रही साजिश, चल रहा फेक पीआर? सुनील शेट्टी ने दिया हिंट

सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड उभरता सितारे थे, जब उनकी अचानक मौत हो गई. सुशांत ने कथित रूप से सुसाइड कर अपनी जान ले ली थी. साल 2020 के जून का महीना उनके फैंस के लिए बेहद मुश्किल था. इस महीने में सुशांत ने दुनिया छोड़ी और अपने पीछे बॉलीवुड माफिया का बुना जंजाल एक्सपोज कर गए. यही वक्त था जब दर्शकों को बॉलीवुड की काली दुनिया से रूबरू होने का मौका मिला था. हमें पता चला था कि कैमरा की चकाचौंध के पीछे एक एक्टर को कई चीजों से गुजरना पड़ता है. अब माना जा रहा है कि जो प्रेशर और निगेटिव पीआर सुशांत सिंह राजपूत ने एक वक्त पर झेला था, उसका नया शिकार कार्तिक आर्यन बन गए हैं.

सुशांत की रहस्यमयी मौत से आज भी उनके फैंस उबर नहीं पाए हैं. तब से इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और फिल्म इंडस्ट्री में चल रही पॉलिटिक्स पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. 2020 से नेपोटिज्म पर तगड़ी बहस चल रही है, जिसमें कई आउटसाइडर्स ने सामने आकर अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया है. सुशांत की मौत का जिम्मेदार फिल्म इंडस्ट्री की इस पॉलिटिक्स को भी माना जाता है. आरोप लगे थे कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने की वजह से साइडलाइन किया जाता था.

कार्तिक आर्यन के खिलाफ हो रही साजिश?

ये बहस वक्त-वक्त पर उठती रही है. खासकर तब जब नेपोटिज्म की बात हो या फिर किसी आउटसाइडर के साथ इंडस्ट्री में खराब व्यवहार हो रहा हो. इन दिनों कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है. अब ऐसे में एक रील काफी वायरल हो रही है. इसमें इशारा किया गया कि कार्तिक के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, जिससे उनका करियर खराब करवाया जा सके. एक्टर के खिलाफ निगेटिव पीआर हो रहा है और उनके कैरेक्टर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

एक इंफ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा' की रिलीज के बाद बुरी तरह ट्रोल हो कार्तिक आर्यन पर वीडियो शेयर की है. इसमें इंफ्लुएंसर का कहना है कि अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आ रही हो तो आप इसे क्रिटीसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स वेलिड होंगे. लेकिन किसी एक्टर को लगातार फेक पीआर प्रोडक्ट की तरह बताना मुझे गलत लगता है. बहुत ही करीबी सूत्रों ने ये बताया है कि बहुत से क्रिएटर और बड़े यूट्यूबर्स इस तरह के नेगेटिव वीडियो बनाने और किसी एक्टर को नीचा दिखाने या फेक दिखाने के लिए पैसे देकर अप्रोच किए जा रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे इससे दिक्कत है. ये आलोचना नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाना है. ये आउटसाइडर्स के लिए इंडस्ट्री के गेट बंद करने जैसा है. हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये देखा है. ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है जो अंदर तक है, लेकिन हमें बाहर से कुछ नहीं दिखता है.'

सुनील शेट्टी ने लिखा किया वीडियो (Photo: Screengrab)

इस रील को सुनील शेट्टी ने लाइक किया है. इससे माना जा सकत है कि सुनील शख्स की बात से सहमत हैं. इन्फ्लुएंसर ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, 'यह किसी फिल्म को पसंद करने या नापसंद करने की बात नहीं है. यह इस बारे में है कि आलोचना कहां खत्म होती है और क्रूरता कहां शुरू होती है. आप कहानी, स्क्रीनप्ले या यहां तक कि गाने पर भी सवाल उठा सकते हैं. लेकिन जब बात पर्सनल गाली-गलौज, करियर खत्म करने की धमकियों और किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ टारगेटेड नफरत पर आ जाती है, तो कुछ बहुत गलत हो रहा है. सिनेमा ईमानदारी का हकदार है. पैसे लेकर किया गया शोर नहीं. कैरेक्टर को बदनाम करना नहीं.' इस रील को लाइक पर कार्तिक के साथ-साथ सुनील शेट्टी भी चर्चा का केंद्र बन गए हैं.

