गोवा के एक ही होटल में ठहरे थे कार्तिक आर्यन और मिस्ट्री गर्ल, सामने आई सच्चाई!

कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. बीते क्रिसमस पर एक्टर की 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हुई थी. फिल्म में उनके अपोजिट एक्ट्रेस अनन्या पांडे नजर आईं थीं. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हो गई. ठीक इसी के बाद एक्टर एक कंट्रोवर्सी में फंस गए.

पिछले हफ्ते कार्तिक आर्यन ने गोवा वेकेशन की कुछ फोटोज शेयर की थी. उसी लोकेशन से एक मिस्ट्री गर्ल की फोटो भी वायरल हुई. जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा गया कि एक्टर अकेले नहीं थे. वो उसी गर्ल के साथ थे. जिसका नाम करीना कुबिलियूट है. अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है.

एक होटल में थे कार्तिक-करीना?

इस मामले में ये खबर आ रही है कि करीना और कार्तिक एक ही होटल में ठहरे थे, हालांकि, दोनों के कमरे अलग-अलग थे. HT City की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जनवरी के पहले हफ्ते में गोवा में एक ही होटल में रुके थे. लेकिन, इसमें एक ट्विस्ट है.

एक सोर्स HT City से अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'हां, कार्तिक और दूसरी गेस्ट इस हफ्ते की शुरुआत में गोवा के सेंट रेगिस होटल में एक ही समय पर गेस्ट थे.' एक और सोर्स ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, 'दोनों अलग-अलग कमरों में रुके थे.' इसके बाद, HTCity ने होटल मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट किया, जिन्होंने अपने प्राइवेसी नियमों का हवाला देते हुए इस पर कमेंट करने से मना कर दिया.

कार्तिक आर्यन और करीना की इंस्टाग्राम स्टोरी

इस हफ्ते की शुरुआत में, Reddit पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया जब कार्तिक और करीना दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक ही बीच और बैकग्राउंड में एक जैसे टॉवल के साथ स्टोरी पोस्ट की. उस समय कार्तिक आर्यन उस टीनएजर को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे थे, हालांकि, उन्होंने कुछ ही समय बाद उसे अनफॉलो कर दिया.

इसके बाद फैंस ने करीना के बारे में और जानने का काम अपने हाथ में ले लिया. जिसके बाद कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह UK में रहने वाली लिथुआनियाई मूल की 18 साल की स्टूडेंट है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि वह 17 साल की हो सकती हैं.

करीना का आया रिएक्शन

जहां कार्तिक आर्यन ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है. वहीं करीना ने अचानक मिले इस अटेंशन पर अपने इंस्टा बायो को बदलकर 'मैं कार्तिक को नहीं जानती (sic)!" कर दिया.' हालांकि अब बायो से यह स्टेटमेंट अब हटा दिया गया है.

