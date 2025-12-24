जब पर्दे पर छाए बॉलीवुड के एक्स-कपल्स, काम के लिए भुलाया दिल का दर्द

धर्मा प्रोडक्शन्स की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है. इस रोमांटिक-ड्रामा फिल्म में कार्तिक आर्यन-अनन्या पांडे की जोड़ी पर्दे पर दिखाई देने वाली है. रिपोर्ट्स हैं कि कार्तिक-अनन्या एक्स-कपल हैं. दोनों डेट कर चुके हैं. ब्रेकअप के बाद पहली बार दोनों फिल्म में साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले ये एक्स-कपल पत्नी पत्नी और वो फिल्म में दिखाई दिया था.
कार्तिक-अनन्या की ठंडी पड़ी जोड़ी!
कार्तिक-अनन्या की तमाम प्रमोशनल एक्टीविटीज के बावजूद फिल्म का बज बनता दिखाई नहीं दे रहा है. इसकी वजह इनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री मानी जा रही है. हालांकि बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो एक्स-कपल होने के बावजूद अपनी पर्सनल अनबन को साइड कर पर्दे पर रोमांस करते दिखे हैं. प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से उन्होंने काम पर आंच नहीं आने दी. आइये आपको ऐसे ही कुछ फेमस कपल्स के बारे में बताते हैं.
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण- रणबीर और दीपिका का अफेयर बॉलीवुड के सबसे चर्चित रोमांस में से एक था. दोनों 'बचना ऐ हसीनों' में साथ काम करने के दौरान करीब आए, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने 'ये जवानी है दीवानी' (2013) और 'तमाशा' (2015) जैसी सुपरहिट फिल्में कीं. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी फैंस को पसंद है. दोनों ने प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए ब्रेकअप को काम पर हावी नहीं होने दिया.
सलमान खान और कटरीना कैफ- सलमान और कटरीना का रिश्ता काफी लंबा चला, वो ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहे. ब्रेकअप के बाद उन्होंने 'एक था टाइगर' (2012), 'टाइगर जिंदा है' (2017) और 'भारत' (2019) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ कीं. कटरीना आज भी सलमान की फैमिली के करीब हैं, और उनकी जोड़ी को फैंस हमेशा पसंद करते हैं.
शाहिद कपूर और करीना कपूर- शाहिद और करीना की लव स्टोरी 'जब वी मेट' की शूटिंग के दौरान पीक पर थी, लेकिन फिल्म रिलीज से ठीक पहले ब्रेकअप हो गया. कई सालों बाद वे 'उड़ता पंजाब' (2016) में साथ नजर आए, हालांकि उनका साथ में कोई सीन नहीं था. लेकिन दोनों ने मैच्योर तरीके से आगे बढ़कर दिखाया कि पास्ट को भुलाकर प्रोफेशनल रहना जरूरी है.
रणबीर कपूर और कटरीना कैफ- रणबीर और कटरीना लिव-इन में थे और शादी की अफवाहें भी उड़ीं, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया. इसके बावजूद उन्होंने 'जग्गा जासूस' (2017) की शूटिंग पूरी की, जो ब्रेकअप के बाद रिलीज हुई. शूटिंग के दौरान थोड़ी असहजता थी, लेकिन दोनों ने फिल्म पूरी की.
रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा- रणवीर और अनुष्का 'बैंड बाजा बारात' के दौरान डेटिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए. ब्रेकअप के बाद उन्होंने 'दिल धड़कने दो' (2015) में साथ काम किया. उनकी केमिस्ट्री हमेशा की तरह कमाल की रही.
ये स्टोरीज साबित करती हैं कि बॉलीवुड में ब्रेकअप के बाद भी कई स्टार्स प्रोफेशनल रहकर सफल फिल्में दे सकते हैं. पर्दे के पीछे चल रही अनबन कई बार उनके काम पर असर नहीं डालती है. फिल्म भले ही हिट हो या फ्लॉप, वो दर्शकों को एक मजेदार एक्सपीरियंस दे सकते हैं.