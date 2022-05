Karan Johar Big announcement 50th birthday: करण जौहर करने जा रहे शादी? डायरेक्टर की पोस्ट के बाद होने लगी चर्चा

बॉलीवुड के जाने माने फिल्ममेकर करण जौहर 25 मई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. करण जौहर के लिए उनका 50वां बर्थडे काफी खास है. उनके 50वें बर्थडे को ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस खास दिन करण जौहर ने अपने फैंस के लिए भी स्पेशल प्लानिंग कर रखी है. फिल्ममेकर अपने 50वें बर्थडे पर स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं.

करण की स्पेशल अनाउंसमेंट क्या?

इसकी जानकारी करण जौहर ने ट्वीट के जरिए दी. करण ने ट्ववीट कर फैंस को बताया कि वो कुछ बहुत खास ऐलान करने वाले हैं. करण जौहर ने लिखा- एक खास दिन. एक स्पेशल नोट. एक स्पेशल अनाउंसमेंट. बने रहिए. करण जौहर के इस ऐलान के बाद उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. सोशल मीडिया पर यूजर्स करण की अनाउंसमेंट को लेकर कयास लगाने में बिजी हो गए हैं. ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि करण अपनी शादी को लेकर कुछ बताने वाले हैं. तो कईयों का अनुमान है कि करण जौहर मूवी पठान को लेकर कुछ अनाउंस करने वाले हैं.

करण की अनाउंसमेंट पर लोगों के रिएक्शन

एक यूजर ने लिखा- पठान अनाउंस करो. दूसरे ने लिखा- शादी कर लो. यूजर ने करण से सवाल करते हुए कहा- आप शादी कर रहे हैं? लोगों का ये भी कहना है कि करण साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर का टीजर रिलीज करने वाले हैं. एक शख्स ने करण को ट्रोल करते हुए लिखा- और कौन से स्टार किड्स को लॉन्च कर रहे हो? नेपो किंग.

Are you quitting making movies???



That would be the best news