Kourtney Kardashian की शादी में खर्च हुए करोड़ों, खाना देखकर चकराए फैंस, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

किम कर्दाशियां की बहन कॉर्टनी कर्दाशियां ने इटली में अपने बॉयफ्रेंड ट्रैविस बार्कर से ग्रैंड वेडिंग की है. उनकी शादी में किम कार्दाशियां और काइली जेनर ने खूब रंग जमाया. इतनी बड़ी वेडिंग में कई बड़े-बड़े सेलेब्स ने भी शिरकत की, लेकिन फिर भी कॉर्टनी कर्दाशियां के बजाए उनकी शादी में सर्व किया गया पास्ता चर्चा में बना हुआ है. इसकी वजह भी बेहद मजेदार है आइए आपको बताते हैं ऐसा क्यों....

चर्चा में कॉर्टनी की शादी का पास्ता

कॉर्टनी कर्दाशियां की वेडिंग बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुई है. लेकिन फिर भी शादी में पास्ता इतनी कम क्वांटिटी में सर्व किया गया कि देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. कॉर्टनी की बहन काइली जेनर ने अपने इंस्टग्राम स्टोरी पर शादी में सर्व किए गए पास्ता की फोटो पर शेयर की, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वयरल हो गई.

पास्ता की मात्रा देख नाराज हो रहे यूजर्स

लैविश वेडिंग में इतना कम पास्ता सर्व करने पर लोग हैरान हो रहे हैं. कई यूजर्स पास्ता की क्वांटिटी पर नाराजगी जाहर करते हुए अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

एक यूजर ने पास्ता की फोटो शेयर करते हुए लिखा- कॉर्टनी की वेडिंग में लोगों को इतना कम पास्ता सर्व किया गया है. अगर मैं वहां होता तो मैं विरोध करने लगता.

So this is the serving of pasta guests got at Kourtney’s wedding and if I’d been there I’d have walked out in protest. pic.twitter.com/8EOlHWtEta — geminstitches (@geminstitches) May 23, 2022

एक अन्य यूजर ने लिखा- कॉर्टनी कर्दाशियां की शादी में सर्व किए गए पास्ता का पोर्शन सबसे ज्यादा उदास करने वाला है.

the pasta portion size at kourtney kardashian’s wedding is the one of the saddest things i’ve ever seen pic.twitter.com/Xq4XUMe5mq — Cardi BTEC (@amelia_perrin) May 23, 2022

आइए जानते हैं यूजर्स और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं....

Kourtney Kardashian’s dinner pasta portion pic.twitter.com/Su7RcyEER8 — Shai (@phatfobe) May 24, 2022

Its literally ONE mouthful https://t.co/Ac3FJE4dDE — dan 💋 (@dantheestan) May 24, 2022

I would riot. That's not a serving, that's a bite!https://t.co/L4d1utWCWx — Rebecca Winter (@SkyCatch_Her) May 24, 2022