K3G पार्ट 2 बनाएंगे करण जौहर? नाराज हुए यूजर्स, बोले- एक और विरासत बर्बाद...

1998 से 2023 तक करण जौहर ने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐ दिल है मुश्किल और हाल ही में आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी हिट फिल्मों से दुनियाभर के दर्शकों का मनोरंजन किया है. एक डायरेक्टर के तौर पर करण जौहर का रिकॉर्ड अब तक बेदाग रहा है, ऐसे में उनकी अगली फिल्म को लेकर लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई थी.

अब 2026 को देखते हुए करण जौहर एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर वापसी करने जा रहे हैं. जी हां, बिल्कुल सही पढ़ा आपने. खबर है कि, करण जौहर ने अपनी आठवीं फिल्म को बतौर डायरेक्टर फाइनल कर लिया है. ये कभी खुशी कभी गम के जैसे एक बड़े लेवल की फैमिली ड्रामा फिल्म होगी, जो उनकी 2001 की कल्ट क्लासिक कभी खुशी कभी गम जैसी दुनिया में होगी.

तो क्या K3G का सीक्वल बनाने जा रहे हैं करण जौहर?

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, “रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी रोमांटिक फैमिली कॉमेडी की बड़ी सफलता के बाद करण अब फिर से फैमिली ड्रामा जोन में लौट रहे हैं. चर्चा है कि ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी फिल्म होगी. नए साल की शुरुआत के साथ ही करण ने अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर ली है.

सोर्स का कहना है कि करण जौहर इस फिल्म की शूटिंग 2026 के अंत तक शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जबकि मिड-2026 से प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा. ये एक हाई-लेवल फैमिली ड्रामा होगी, जिसमें जबरदस्त रोमांस और इमोशन होगा. फिल्म में दो मेल लीड और दो फीमेल लीड होंगे. कास्टिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है. ये धर्मा प्रोडक्शंस की एक बड़ी थिएटर रिलीज होगी.

करण जौहर का दोबारा फैमिली ड्रामा बनाना अपने आप में इंडस्ट्री में हलचल मचाने वाला है और इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी काफी उत्साह है. एक सोर्स ने ये भी बताया कि इस फिल्म का नाम कभी खुशी कभी गम 2 (K3G2) हो सकता है, हालांकि फिलहाल टाइटल को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. लेकिन इतना तय है कि ये फिल्म 2001 की सुपरहिट फिल्म की ही भावना और दुनिया से जुड़ी होगी, जिसमें शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे सितारे थे.

यूजर्स जता रहे नाराजगी

हालांकि अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये खबर आते ही कुछ फैंस ने खुशी जताई तो वहीं कई यूजर्स ने आपत्ति जताते हुए कहा कि करण अपनी ही लेगेसी को तबाह क्यों करना चाहते हैं. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा- एक और क्लासिक को बर्बाद होते देखने के लिए तैयार हो जाइए. पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके लिए ‘बोले चूड़ियां’ का रीमेक भी बना देंगे.

एक और यूजर ने लिखा- अपनी ही विरासत खराब करने का ये भी एक तरीका है. एक कमेंट में लिखा था- अगर उन्होंने इसमें स्टार किड्स को कास्ट किया, तो ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप होगी. वहीं एक अन्य यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा- हां, बिल्कुल! हमारे बचपन की हर अच्छी याद को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दो क्योंकि आपके पास ऐसा करने का ऑप्शन है. काश ये खबर झूठी हो.

