महीनों गायब रहने के बाद नई फिल्म लेकर आने वाले हैं करण जौहर, किया ऐलान

महीनों गायब रहने के बाद प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. करण का कहना है कि यह नया प्रोजेक्ट भाषा के अवरोध को हटा देने वाला है और नए जमाने का सिनेमा आपके सामने रखेगा. करण जौहर ने ट्विटर पर इस बात का ऐलान किया है. पिछले कई महीनों से करण जौहर के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं और उन्हें हर मौके पर ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अब लगता है कि प्रोड्यूसर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं.

करण का ऐलान, ला रहे नया प्रोजेक्ट

करण जौहर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है. इस फोटो में लिखा, ''कहानियां अब भाषा से नहीं बंधी हैं, उनकी प्रचुरता उनके मनोरंजन करने की क्षमता, वो किन जगहों पर आपको लेकर जाती हैं और आपको कैसा महसूस करवाती हैं, इन सबसे निर्धारित होती है. पिछले कई सालों में हम ऐसी कहानियां लेकर आए हैं, जिन्होंने पर्दे पर ऐसा जादू चलाया है जो पहले कभी नहीं देखा गया. इसने हर राज्य और उसके लोगों को अपना दीवाना बना लिया.''

Cinema is set to cross all linguistic barriers to entertain one and all! Big news dropping tomorrow at 10:08am, watch this space for more!! pic.twitter.com/pIaF2iwUbb