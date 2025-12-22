scorecardresearch
 
जींस की फिटिंग देखकर जज करते हैं शाहरुख खान, करण जौहर ने खोला किंग खान का राज

बॉलीवुड के सबसे फेमस फिल्ममेकर करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती जगजाहिर है. इस बीच करण जौहर ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जो फैशन से जुड़ा हुआ है.

शाहरुख खान पर बोले करण जौहर (Photo: X/@iamsrk/@karanjohar)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर काफी सुर्खियों में रहते हैं. दोनों की दोस्ती के किस्से भी काफी मशहूर हैं. इस बीच करण जौहर ने शाहरुख खान को लेकर बड़ा खुलासा किया है. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हाल ही में करण जौहर 'द मान्यवर शादी शो' में नजर आए. जहां करण जौहर ने खुलासा किया कि शाहरुख खान को जींस को लेकर OCD है. अगर आप ढीली-ढाली जींस पहनते हैं, तो वो आपको जज कर सकते हैं.

करण जौहर ने किया खुलासा 
करण जौहर ने कहा, 'शाहरुख खान को जींस की फिटिंग को लेकर OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) है. अगर आपकी जींस ढीली होगी तो वो आपको जज कर सकते हैं. जब भी मैं मन्नत जाता हूं तो शाहरुख खान मुझे घूरते हैं. जींस देखकर ही उन्हें समझ आ जाता है. इसलिए जब भी मैं मन्नत जाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैंने जींस नहीं पहनी है. तो वो मुझे घूरते हुए पूछते हैं ये जींस कहां से मिली? तब मैं समझ जाता हूं.'

शाहरुख खान को दी थी करण ने सलाह
करण जौहर इस बारे में बात करते हुए आगे बताया कि ये तब शुरू हुआ, जब शाहरुख खान से पहली बार 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के सेट पर मिले थे. करण इस दौरान फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर और शाहरुख के कपड़ों के इंचार्ज थे. उस दौरान करण जौहर ने शाहरुख खान को सुझाव दिया कि उन्हें अपन जींस का ब्रांड बदल लेना चाहिए. 

खास बात ये कि करण जो ब्रांड शाहरुख खान को पहनाना चाहते थे, वो भारत में नहीं मिलते थे. फिर भी करण जौहर ने काफी कोशिश कि लेकिन शाहरुख ने कहा, 'कौन पागल आ गया है? ये कहां से आया है और मुझे क्यों सलाह दे रहा है?' इसके बाद शाहरुख ने आदित्य चोपड़ा से हेल्प मांगी और आदित्य ने शाहरुख से कहा, 'ये साउथ बॉम्बे से आया है. इन लोगों को सब पता होता है.' करण जौहर का मानना है कि तभी से शाहरुख की डेनिम के बारे में राय पक्की हो गई.

शाहरुख और करण जौहर ने दी कई हिट फिल्में
शाहरुख खान और करण जौहर ने साथ में कई फिल्में दी हैं. बतौर डायरेक्टर करण जौहर की पहली फिल्म शाहरुख खान के साथ 'कुछ कुछ होता है' थी. जो उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी. इसके बाद 'कभी खुशी कभी गम', 'कल हो ना हो', 'कभी अलविदा ना कहना' और 'माय नेम इज खान' में दोनों ने साथ काम किया. करण जौहर के साथ शाहरुख खान की सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही.

