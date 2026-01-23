scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर 2' में वरुण धवन की स्माइल को किया गया ट्रोल, सपोर्ट में उतरे करण जौहर, बोले- शोर मचाने वाले...

वरुण धवन फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आ रहे हैं, जिन्हें पिछले काफी समय से भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है. अब उनके सपोर्ट में करण जौहर सामने आए हैं, जिन्होंने ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया.

Advertisement
X
वरुण धवन की तारीफ में बोले करण जौहर (Photo: PTI/Instagram @varundvn)
वरुण धवन की तारीफ में बोले करण जौहर (Photo: PTI/Instagram @varundvn)

एक्टर वरुण धवन बॉलीवुड के यंग जेनरेशन स्टार हैं. उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. हालांकि वरुण को कई बार अपनी एक्टिंग के चलते ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है. लेकिन इस बार उन्हें किसी दूसरे कारण से ट्रोल किया जा रहा है. वरुण धवन की स्माइल इन दिनों सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बन गई है. 

'बॉर्डर 2' में वरुण धवन ने दिखाया दम 

वरुण जबसे 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' में नजर आए, तबसे सोशल मीडिया पर उन्हीं के मीम भरे पड़े थे. एक्टर की टेढ़ी स्माइल पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. हालांकि इस बीच ये भी दावा हुआ कि वरुण के खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चलाया गया है. खुद एक्टर ने अपने खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि वो इन सभी बातों पर उतना विश्वास नहीं रखते. उन्हें सिर्फ भगवान पर भरोसा है.

सम्बंधित ख़बरें

Karan Johar about Aditya Chopra and Rani Mukerji marriage
रानी की सीक्रेट वेडिंग में गेस्ट थे करण, आदित्य ने दी थी वॉर्निंग- 'खबर लीक हुई तो...'
Karan Johar seeks blessings for Homebound
ऑस्कर की रेस से बाहर हुई ‘होमबाउंड’, भावुक हुए करण जौहर, बोले- गर्व महसूस कर रहा हूं...
Homebound Oscars 2026
Oscar Nomination 2026: रेस से बाहर हुई होमबाउंड, टूटीं फैन्स की उम्मीद
karan johar, rani mukerji
करण जौहर ने दी रानी मुखर्जी की 'आवाज' को पहचान, याद कर रो पड़ीं एक्ट्रेस
Rani Mukerji in Mardaani 2
परिवार की मदद के लिए हीरोइन बनीं रानी मुखर्जी, संभाला घर, बोलीं- शादी...

अब 'बॉर्डर 2' थिएटर्स में 23 जनवरी के दिन रिलीज हो गई है. लोग इस फिल्म को काफी पसंद भी कर रहे हैं. इसमें करण जौहर भी शामिल हैं, जिन्होंने सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर की जमकर तारीफ की है. इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर 2' का रिव्यू भी किया. मगर साथ ही साथ उन ट्रोल्स को भी जवाब दिया, जो वरुण धवन को लगातार ट्रोल कर रहे थे. 

Advertisement
करण जौहर का बयान
करण जौहर का बयान

करण ने लिखा, 'ये बात तो कहनी ही पड़ेगी... इसलिए इसे वर्चुअल दुनिया कहते हैं. असली दुनिया में जो सच होता है, वही हमेशा जीतता है और सोशल मीडिया का शोर-शराबा बेकार साबित हो जाता है. आप किसी आर्टिस्ट की मुस्कान पर उसे ट्रोल कर सकते हो, मजाक उड़ा सकते हो... लेकिन जब उसकी फिल्म रिलीज होती है, थिएटर खचाखच भर जाते हैं और दर्शक उसे दिल से प्यार करते हैं, तो वो हंसता है. शोर मचाने वाले और क्लिकबेट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स जो चाहें कर लें... सच की हमेशा जीत होती है.'

करण जौहर ने वरुण धवन को बॉलीवुड में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से लॉन्च किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म भी किया. वरुण की पिछली फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी करण ने ही प्रोड्यूस की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी. लेकिन अब 'बॉर्डर 2' एक बड़ी ओपनिंग के लिए तैयार है. लेकिन क्या ये फिल्म वरुण के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म बनेगी? ये देखने वाली बात होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement