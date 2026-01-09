कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' की रिलीज टली, कम स्क्रीन्स मिलने से परेशान मेकर्स

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को थियेटर्स में देखने का इतंजार कर रहे फैंस के लिए बुरी खबर है. आखिरी मोमेंट पर इसकी थियेटर्स में रिलीज को टाल दिया गया है. ये मूवी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है. फैंस को इसकी री-रिलीज का इंतजार करना पड़ेगा. मेकर्स ने नई रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया है.

कपिल की फिल्म की रिलीज टली

मूवी की रिलीज टलने का कारण बताते हुए सूत्र ने कहा कि मेकर्स को स्क्रीनिंग के लिए कम स्क्रीन्स मिल रही थीं. जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया. प्रोड्यूसर रतन जैन (वीनस) ने इंडिया टुडे संग बातचीत में बताया कि उनकी ये फिल्म धुरंधर की रिलीज के 1 हफ्ते बाद 12 दिसंबर को आई थी. लेकिन किस किसको प्यार करूं 2 को फेयर चांस नहीं मिला. ज्यादातर स्क्रीन्स रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को दे दी गई थी. इसलिए उनकी मूवी को लिमिटेड स्क्रीन्स के साथ ऑड शो टाइमिंग मिली.

''इसलिए कपिल शर्मा की इस कॉमेडी फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचने का चांस ही नहीं मिला. मेकर्स ने इसे 9 जनवरी को री-रिलीज करने का फैसला लिया. लेकिन इस बार भी उन्हें टाइम स्लॉट और स्क्रीन्स की दिक्कत झेलनी पड़ रही है. इसलिए उन्होंने फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला किया.'' सूत्र का कहना है कि मेकर्स फिल्म की रिलीज को लेकर ऑफिशियल स्टेटेमेंट दे सकते हैं. जिसमें बताया जाएगा कि फिल्म कब पर्दे पर दोबारा लौटेगी.

मूवी को क्रिटिक्स का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था. इसमें कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वारिना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, आयशा खान भी नजर आए हैं. फिल्म अनुकल्प गोस्वामी ने लिखी और डायरेक्ट की है. मूवी में कपिल की रियल लाइफ पत्नी गिन्नी चतरथ भी नजर आई थीं. वो कॉमेडियन की 5वीं पत्नी बनी थीं. फिल्म के गाने हिट हुए थे. चारों हीरोइनों के काम को पसंद किया गया. फिल्मों के अलावा कपिल इन दिनों द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आ रहे हैं. शो के अपमकिंग एपिसोड में भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारे नजर आने वाले हैं.

