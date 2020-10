Eros की नवरात्रि पोस्ट पर हंगामा, कंगना बोलीं- पोर्न हब बन गए हैं OTT

इरोस एंटरटेनमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल इरोस नाउ पर नवरात्रि और गरबा को लेकर कुछ पोस्टर शेयर किए, जिन्हें लेकर वे जमकर ट्रोल हो रहे हैं. इन पोस्टर्स में रणवीर सिंह, कटरीना कैफ और सलमान खान की फोटो हैं जिनके साथ डबल मीनिंग वाले वन लाइनर लिखे हैं. इन पोस्टर्स को देखने के बाद एक्ट्रेस कंगना ने नवरात्रि के दौरान हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने वाले इन वन लाइनर्स पर जमकर गुस्सा निकाला है. कंगना ने सारे OTT प्लेटफॉर्म को पोर्न हब बता दिया है.

कंगना ने इरोस के पोस्टर्स को शेयर करते हुए 4 ट्वीट लिखे हैं. अपने पहले ट्वीट वे एक्ट्रेस लिखती हैं, 'हमें कम्युनिटी के देखने लायक सिनेमा को सुरक्षित रखना है. व्यक्तिगत देखने के लिए सेक्सुअलाइज कंटेंट की तुलना में दर्शकों के बड़े हिस्से को रोमांचित करना अधिक कठिन है. कलाकारों का डिजिटलीकरण बड़े संकट से जूझ रहा है. सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक पोर्न हब के अलावा कुछ नहीं हैं. शर्म की बात है.

Even on international streaming platforms the nature of the content is sensational we need to manufacture overtly sexual, deeply gruesome brutal, violent content, essentially to arouse the viewer’s sexual appetite, very difficult to get any other content cleared by their teams.

दूसरे ट्वीट में कंगना लिखती हैं- इतना ही नहीं इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कंटेंट का नेचर भी वही है जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ावा देता है. उनकी टीमों से किसी और तरह के कंटेंट को पाना बहुत मुश्किल है. उन्होंने आगे लिखा, 'यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की गलती नहीं है, क्योंकि आप हेडफोन लगाकर पर्सनल स्पेस में ये चीजें देखते हैं क्योंकि आपको तत्काल संतुष्टि चाहिए. लेकिन यह तब महत्वपूर्ण है जब पूरे परिवार, बच्चों, पड़ोसियों के साथ फिल्में देखते हैं तब यह कम्युनिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए.'

Community viewing enhances our awareness when we know someone is watching what we watching we want to be who we want them to think we are, we make conscious choices, censorship of what we feed our brains n emotions is very important and censor can be our own conscience as well.