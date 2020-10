साउथ एक्ट्रेस मेघना राज ने दिया बेटे को जन्म, फैन्स बोले- जूनियर चिरंजीवी आ गया

साउथ एक्टर चिरंजीवी सरजा का इस साल देहांत हो गया था. उनके देहांत के समय उनकी पत्नी और एक्ट्रेस मेघना राज प्रेग्नेंट थी. पति की अचानक हुई मौत से मेघना की दुनिया हिल गई थी लेकिन फिर भी वे अपने बच्चे के आने का इंतजार कर रही थीं. अब आखिरकार उन्होंने अपने बेटे को जन्म दे दिया है. बच्चे के आने से मेघना और चिरंजीवी का परिवार बेहद खुश है. साथ ही उनके फैन्स भी खुशियां मना रहे हैं.

मेघना के बेटे के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए हैं. इन फोटोज में चिरंजीवी के बड़े भाई ध्रुव सरजा ने बच्चे को अपनी बाहों में लिया हुआ है. इसके अलावा चिरंजीवी की फोटो के साथ भी बेटे की फोटो खींची गई है. इस मौके पर सभी चिरंजीवी सरजा को मिस कर रहे हैं. चिरंजीवी और मेघना का जन्म 22 अक्टूबर को बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ. इसे लेकर फैन्स खूब ट्वीट कर रहे हैं.

ಚಿರು ಅಣ್ಣಾ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು.



Junior Chiru Sarja with Dhruva Sarja.❤



Welcome to the World Champ.❤️😍#ChiranjeeviSarja #meghanaraj #dhruvasarja #SarjaFamily pic.twitter.com/rBy9AjZ86y