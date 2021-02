तापसी के प्रोपेगेंडा टीचर ट्वीट पर बोलीं कंगना- बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच

एक्ट्रेस कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच की अनबन तो किसी से छुपी नहीं है. दोनों ही एक्ट्रेस एक-दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. तापसी पन्नू एक तरफ जहां किसान आंदोलन के सपोर्ट में हैं तो वहीं कंगना रनौत इसका विरोध कर रही हैं. गुरुवार को तापसी पन्नू ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी पर रिएक्ट किया था. इस पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जवाब दिया है.

कंगना रनौत का तापसी को जवाब

कंगना रनौत ने लिखा- 'बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड सोच. व्यक्ति को अपनी मातृभूमि और परिवार के विश्वास के लिए खड़ा होना चाहिए. ये ही कर्म है, ये ही धर्म भी है. फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो. इस देश का बोझ...इसलिए मैं इन्हें बी ग्रेड बुलाती हूं. इग्नोर करें.'



तापसी ने क्या लिखा था?

तापसी ने ट्वीट कर लिखा था- 'अगर एक ट्वीट से आपकी एकता पर आंच आती है, एक मजाक आपके विश्वास को हिला देता है या एक शो आपकी धार्मिक भावना पर असर डालता है तो वो आप हैं जिसे अपने विश्वास के सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, न कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बनने की.'

B grade logon ki B grade thinking, one should stand up for one’s faith motherland and family, yehi Karm hai yehi Dharm bhi hai .... free fund ka sirf khane wale mat bano... iss desh ka bojh... that’s why I call them B grade ... ignore them free loaders ...