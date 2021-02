राखी के खुलासों के नाम रहा बुधवार का एपिसोड, बिग बॉस ने कही ये बात

बिग बॉस 14 का बुधवार का एपिसोड राखी सावंत के खुलासों और टास्क के दौरान हुए हंगामों के नाम रहा. शो की शुरुआत में ही राहुल वैद्य, अर्शी खान और अली गोनी टास्क के बारे में प्लानिंग करते नजर आए. देवोलीना भट्टाचर्जी और राखी सावंत ने किसी भी टीम से नहीं खेलने का फैसला किया. गेम के दौरान बेडरूम को सबसे ज्यादा पॉइंट दिए गए और गॉन्ग के बजते ही पॉइंट टेबल 50 तक बढ़ गया.

राहुल वैद्य बातचीत के दौरान राखी सावंत से कुछ निजी सवाल पूछते दिखाई पड़े. दोनों की बातचीत के दौरान उधर देवोलीना और अर्शी एक बार फिर आपस में भिड़ती नजर आईं. इस सारी तूतू-मैंमैं से अलग राहुल और राखी आपस में कुछ निजी बातें शेयर करते दिखे. बातचीत के दौरान राखी सावंत काफी भावुक हो गईं उन्होंने बताया कि उनके पति पहले से ही शादीशुदा हैं.

