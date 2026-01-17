scorecardresearch
 
एआर रहमान ने 'छावा' को बताया बांटने वाली फिल्म, भड़कीं कंगना, बोलीं- नफरत से भरा...

कंपोजर ए.आर.रहमान ने अपने हालिया इंटरव्यू में कई ऐसे बयान दिए, जिससे विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने 'छावा' को बांटने वाली फिल्म कहा जिसपर अब कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने रहमान की बातों पर कई दावे किए हैं.

ए.आर.रहमान के कमेंट्स पर बोलीं कंगना (Photo: Instagram@kanganaranaut/@arrahman)
'ऑस्कर' विनिंग म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है. उनके नए इंटरव्यू ने हर तरफ बवाल खड़ा कर दिया है. रहमान ने बॉलीवुड में काम की कमी से लेकर 'छावा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म पर विवादित बयान दिया, जिससे कई लोगों को ठेस पहुंची. 

रहमान के बयान से भड़की जनता

एआर रहमान ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि 'छावा' में कुछ ऐसे पहलू थे, जिसने समाज को दो हिस्सों में बांटने वाला माहौल बनाया. कंपोजर के इस बयान से एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत काफी निराश दिखीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके रहमान के शब्दों को गलत बताया और कई चौंकाने वाले दावे भी किए. 

कंगना ने लिखा, 'प्रिय एआर रहमान जी,  फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बहुत ज्यादा पक्षपात और भेदभाव झेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं केसरिया पार्टी का समर्थन करती हूं. लेकिन सच कहूं तो, आपसे ज्यादा पक्षपाती और नफरत से भरा हुआ आदमी मैंने कभी नहीं देखा. मेरी बहुत चाहत थी कि अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्म इमरजेंसी की कहानी आपको सुनाऊं.'

रहमान पर भड़कीं कंगना (Photo: Instagram @kanganaranaut)
रहमान पर भड़कीं कंगना (Photo: Instagram @kanganaranaut)

'सुनाने की तो बात ही छोड़ो, आपने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया. मुझे बताया गया कि आप किसी प्रोपगेंडा फिल्म में हिस्सा नहीं लेना चाहते. मजाक की बात ये है कि इमरजेंसी को सभी क्रिटिक्स ने मास्टरपीस कहा. विपक्षी पार्टियों के लीडर्स ने भी मुझे फैन लेटर भेजे, फिल्म की तारीफ की कि ये बहुत संतुलित और दयालु नजरिए से बनी है. लेकिन आप अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं. मुझे आप पर अफसोस है.'

कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' साल 2025 में कई सारी परेशानियां झेलने के बाद थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म में सभी कलाकारों की एक्टिंग की बड़ी तारीफें हुईं. लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. वहीं, एआर रहमान ने जिस 'छावा' फिल्म में अपना म्यूजिक दिया, वो फिल्म वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब हुई थी. 

अब एआर रहमान इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म 'रामायणम्' में म्यूजिक देने वाले हैं. उनके साथ हॉलीवुड के मशहूर और दिग्गज कंपोजर हांस जिमर भी हैं, जिनके बैकग्राउंड स्कोर की पूरी दुनिया दीवानी रहती है.

