करण जौहर पर फिर बरसीं कंगना, इस वजह से दोनों के बीच शुरू हुआ था विवाद

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड में अपने टैलेंट के दम पर नया मुकाम तो बना लिया है. लेकिन समय के साथ एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री के अंदर ही अपने खिलाफ कई लोगों को खड़ा कर लिया है. इंडस्ट्री में जिन स्टार्स संग हर कोई काम करने के सपने देखता है, कंगना रनौत ने उन कलाकारों को कभी भाव तक नहीं दिया. उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया. इसी का नतीजा है कि कंगना रनौत नेपोटिज्म पर इतना खुलकर बोलती हैं. वे लगातार बॉलीवुड के एक तबके को आड़े हाथों लेती हैं. लेकिन कंगना का ऑल टाइम फेवरेट निशाना हमेशा फिल्म डायरेक्टर करण जौहर की तरफ रहता है.

कंगना को कभी रास नहीं आए करण

करण जौहर बॉलीवुड के ना सिर्फ एक बड़े डायरेक्टर हैं बल्कि वे एक सफल निर्माता भी हैं. हर नया टैलेंट करण जौहर संग काम जरूर करना चाहता है. लेकिन कंगना रनौत को करण का यही स्टाइल रास नहीं आता है. उनकी नजरों में तो करण सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म फैलाते हैं. वे सिर्फ स्टार किड्स को इंडस्ट्री में लॉन्च करते हैं. अब कंगना ऐसा सिर्फ सोचती नहीं है, बल्कि मुंह पर कहने पर विश्वास रखती हैं.

साल 2017 में कंगना रनौत को कॉफी विद करण पर आने का मौका मिला था. करण तो उस शो के कई सीजन होस्ट कर चुके थे और इंटरव्यू लेने में तो उन्हें महारत हासिल थी.लेकिन शायद कंगना औरों से अलग थीं. वे सोचकर आई थीं कि करण के शो पर ही वे करण को आईना भी दिखाएंगी और अपनी भड़ास भी निकालेंगी

इस शो ने पैदी की दूरियां

अब उस एपिसोड में सभी को ये तो याद है कि कंगना ने करण को नेपोटिज्म को लेकर घेरा था. उन्होंने करण को नेपोटिज्म का प्रतीक तक बता दिया था. लेकिन वो लड़ाई सिर्फ उस लाइन तक सीमित नहीं थी. उस शो में कंगना ने करण को कहा था - एक जमाने में आपने कहा था कि कंगना का इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता. आपने मेरी इंग्लिश तक का मजाक बनाया था. मैं खुश हूं कि आपने ऐसा किया, क्योंकि उसी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाई हूं. कंगना का ये बोलना करण को असहज कर रहा था और वे सपकपा से गए थे.

करण का कंगना पर निशाना

लेकिन उस एक इंटरव्यू में करण और कंगना के बीच नफरत की खाई खीच दी थी. शो की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उस समय तो करण जौहर ने कुछ नहीं कहा था,लेकिन बाद में मीडिया के जरिए ही उन्होंने कंगना पर चुन-चुन कर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था- मेरा अब कंगना संग बहुत हो गया. कब तक वों विक्टिम कार्ड खेलेंगी. आप हमेशा वो विक्टिम नहीं बन सकते हैं जिसकी एक सैड कहानी होगी और पूरी इंडस्ट्री ने उसका शोषण किया होगा. अब करण ने तो कहने को कंगना के आरोपों पर अपनी सफाई दी थी, लेकिन यही वो वक्त था जब पूरा खेल कंगना रनौत बनाम करण जौहर बन गया था.

फिर तो बॉलीवुड में कोई भी विवाद होता, कंगना सिर्फ और सिर्फ करण पर हमलावर होतीं. वहीं करण भी बिना नाम लिए कंगना पर निशाना साधते रहते है. कुछ समय पहले ही करण ने कहा था- प्रिय टैलेंट, काश तुम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से दूर रहते. वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं. क्या तुम्हे नहीं दिखता. अब करण के इस ट्वीट को कंगना पर निशाना माना गया था.

Dear talent ...I wish you would stay away from overconfidence and delusion....they are constantly conspiring against you...don't you see it?

हर मुद्दे पर बरसना

वहीं कंगना ने हर मुद्दे पर करण का मजाक बनाया है. जब उनकी फिल्म तख्त को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जब फिल्म के लेखक पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, तब कंगना ने फिर सोशल मीडिया के जरिए करण की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. हाल ही में जब गुंजन सक्सेना को लेकर भी विवाद छिड़ा था,तब फिर कंगना ने उनके देशप्रेम पर सवाल खड़े कर दिए थे.

Karan Johar, Aaditya Chopra, Mahesh Bhatt, Rajeev Masand and entire army of blood thirsty vultures the mafia media killed Sushant, only son of the family succumbed to bullying, exploitation and harassment in Bullywood and here KJO promoting his kids! SHAME .. https://t.co/wrKEAkDgik