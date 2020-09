कंगना रनौत की रणवीर सिंह-रणबीर कपूर से रिक्वेस्ट, कराएं अपना ड्रग टेस्ट

सुशांत मामले में जब से ड्रग एंगल सामने आया है, बॉलीवुड में भी इसे लेकर अलग ही विवाद शुरू हो गया है. ड्रग पहलू सिर्फ सुशांत केस से नहीं जुड़ा है, बल्कि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड पार्टियों में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है. अब इन दावों पर लगातार मुहर लगाती आ रही हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत जो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर खासा एक्टिव हैं.

रणवीर-विक्की का हो ड्रग टेस्ट- कंगना

कंगना रनौत ने कई ट्वीट कर बताया है कि बॉलीवुड में ड्रग का बड़ा रैकेट है. उन्होंने यहां तक कहा है कि कई सेलेब्स इन ड्रग्स के आदि हैं. अपने इसी स्टैंड को बरकरार रखते हुए कंगना ने एक और ट्वीट कर दिया है. कंगना ने अब रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल से अपील की है कि ये सभी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं. कंगना के मुताबिक ऐसी अफवाह हैं कि रणवीर, रणबीर,और विक्की कोकीन एडिक्ट हैं. वे ट्वीट कर लिखती हैं- मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल से अपील करती हूं कि वो अपना ड्रग टेस्ट करवाएं. ऐसी अफवाह हैं कि ये सभी कोकीन एडिक्ट हैं. अगर इन सभी का टेस्ट ठीक आता है तो ये कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं. कंगना ने अपने ट्वीट में पीएमओ तक को टैग कर रखा है.

I request Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Ayan Mukerji, Vicky Kaushik to give their blood samples for drug test, there are rumours that they are cocaine addicts, I want them to bust these rumours, these young men can inspire millions if they present clean samples @PMOIndia 🙏 https://t.co/L9A7AeVqFr