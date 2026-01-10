'वहां 100 बेहतरीन स्क्रिप्ट्स लेकिन...', बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स पर बोलीं कल्याणी प्रियदर्शन

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर की जबरदस्त सक्सेस के बाद कथित तौर पर अपनी अगली फिल्म 'प्रलय' को लेकर चर्चा में हैं. माना जा रहा है कि उनके साथ इस फिल्म मलयालम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन काम करेंगी. अब इन सब चर्चाओं के बीच कल्याणी ने हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर रिएक्शन दिया है.

हालांकि अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि रणवीर सिंह के साथ फिल्म प्रलय में कल्याणी प्रियदर्शन ही होगी. लेकिन इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है. इस चर्चा के बीच कल्याणी ने हिंदी फिल्मों में काम करने और कैसे अच्छी कहानियां हमेशा उन तक पहुंच जाती हैं, इस बारे में बात की.

क्या कहा कल्याणी प्रियदर्शन ने?

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 'कल्याणी ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन अच्छी कहानियां हमेशा मुझे मिल जाती हैं, चाहे भाषा कोई भी हो. मैंने हमेशा कहा है कि जब स्क्रिप्ट की बात आती है तो मैं बहुत लालची एक्टर हूं. अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट है, चाहे वह किसी भी भाषा में हो, चाहे वह मराठी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम हो, मैं उसे करना चाहती हूं. जाहिर है, मैं एक ही इंसान हूं, और मैं एक ही समय में 10 फिल्में शूट नहीं कर सकती, और वहां 100 बेहतरीन स्क्रिप्ट्स हैं. लेकिन मैं अभी यहीं हूं.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'अगर आप मुझसे हिंदी के बारे में पूछें, तो मुझे हिंदी फिल्में करना भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन मेरे लिए यह सब स्क्रिप्ट और अच्छी कहानियां सुनाने के बारे में है. मैंने कभी भाषा को रुकावट के तौर पर नहीं देखा, खासकर जब फिल्मों और कहानी कहने की बात आती है. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि एक चीज जो बहुत यूनिवर्सल है, वह है इमोशन. इसीलिए अब पैन-इंडियन फिल्मों जैसी कोई चीज है. आप देख सकते हैं कि सभी भाषाओं के लोग अलग-अलग भाषाओं की फिल्में देख रहे हैं क्योंकि अगर शब्द समझ में न भी आएं, तो भी भावनाएं समझ में आ जाती हैं.'

लोका को लेकर भी कही बात

कल्याणी की पिछली फिल्म 'लोका' बहुत बड़ी हिट रही थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या लोका के बाद और भी ऑफर आने लगे हैं, तो कल्याणी ने कहा, 'मैं यह नहीं कह सकती कि यह बढ़ा है या घटा है, लेकिन यह हमेशा से रहा है. बस बात यह है कि मैं एक ही इंसान हूं, और मुझे किसी फिल्म को अपना समय पूरे दिल से देना पसंद है. लोका के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब मैं उस फिल्म पर काम कर रही थी, तो मैंने और कुछ नहीं किया. इसी वजह से मेरे पास आने वाली हर अच्छी स्क्रिप्ट के लिए मैं हां नहीं कह सकती.'

कल्याणी ने लोका यूनिवर्स के बारे में भी अपडेट दिया और कहा, 'हमें हमेशा से पता था कि फिल्म सीरीज कैसे खत्म होगी और वहां तक पहुंचने का जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा. आखिरी बार जब मैंने सुना था, तो डोमिनिक ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था, और उसने पहले कुछ सीन का खाका तैयार कर लिया था और यह मजेदार है क्योंकि लगभग हर हफ्ते, हम उसे फोन करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है.'

