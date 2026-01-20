प्रेग्नेंसी के बाद शिल्पा ने सर्जरी से घटाया था वजन? जॉन नहीं पचा पाते खाना! फिटनेस ट्रेनर ने किया रिवील

बॉलीवुड के एक्टर्स अपनी डाइट और फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं. कई कलाकार तो सालों तक एक जैसी डाइट फॉलो करते हैं, यहां तक कि एक समय ऐसा आ जाता है जब वो आम खाना भी नहीं खा पाते. हाल ही में सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने जॉन अब्राहम और शिल्पा शेट्टी की फिटनेस से जुड़ी कुछ बातें शेयर कीं. वो कई बॉलीवुड सितारों को ट्रेन कर चुके हैं और फिलहाल अंबानी परिवार के ट्रेनर हैं.

नियम में बंधे जॉन

हिंदी रश से बातचीत में विनोद ने बताया कि जॉन अब्राहम अपनी डाइट को लेकर बेहद सख्त हैं और उन्होंने सालों से चीनी नहीं खाई है. उन्होंने कहा- जॉन बहुत अनुशासित इंसान हैं. अगर मैं उनसे कहूं कि सिर्फ चार तरह का खाना खाना है, तो वो वही खाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं छुएंगे. वो इतने सख्त हैं.

जॉन की डाइट डिसिप्लिन का एक किस्सा बताते हुए विनोद ने कहा- एक बार मैं उनके साथ शूट पर था. तभी ताइवान की प्रिंसेस या किसी और देश की राजकुमारी आई थीं, जो जॉन की दोस्त थीं. डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना खत्म हो गया. उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि देखो जॉन ने सब खा लिया. लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता. मुझे पूरा भरोसा था कि जॉन उस खाने को छूएंगे तक नहीं.

विनोद ने आगे कहा- जॉन चीनी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते. मैं उन्हें सलाह देता हूं कि इसे पूरी तरह बंद न करें, क्योंकि अगर गलती से कभी खा लें तो उन्हें खांसी हो सकती है. जॉन इतने लंबे समय से डाइटिंग कर रहे हैं कि अब अगर आप उन्हें बैंगन या भिंडी भी खिला दें, तो उनका पेट खराब हो सकता है. उन्होंने ये सब बहुत समय से नहीं खाया है. शरीर उसी हिसाब से ढल जाता है, लेकिन अगर अचानक वो चीज खाने को मिल जाए, तो शरीर उसे पचा नहीं पाता.

शिल्पा ने नहीं कराई थी सर्जरी

वहीं शिल्पा शेट्टी के बारे में बात करते हुए विनोद ने बताया कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने प्रेग्नेंसी के बाद वजन कैसे कम किया. उन्होंने कहा- जब शिल्पा शेट्टी प्रेग्नेंसी के बाद मेरे पास आई थीं, तो उनका वजन 30-35 किलो बढ़ गया था. मैंने उन्हें तीन महीने में पूरा वजन कम करने में मदद की और इसके बाद वह रियलिटी शो नच बलिए में नजर आईं.

'तब लोगों ने उनसे कहा कि आपने कुछ मेडिकल सर्जरी करवाई है. लेकिन कोई हमारी मेहनत की बात नहीं करता. बहुत लोग इस पर भरोसा करते हैं और बहुत लोग नहीं. लेकिन ये सब एकदम नेचुरल तरीके से हुआ था.'

