Chakda Xpress: झूलन गोस्वामी की बायोपिक का ऐलान, टीजर आते ही क्यों Netflix पर बरसे फैंस?

3 सालों के लंबे इंतजार के बाद अनुष्का शर्मा फिल्मी पर्दे पर वापसी कर रही हैं. अनुष्का नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल फिल्म Chakda Xpress में क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाती नजर आएंगी. अनुष्का की इस फिल्म के फर्स्ट लुक को रिलीज कर दिया गया है. लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स ने एक बड़ी चूक भी कर दी.

नेटफ्लिक्स ने की बड़ी चूक

नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फिल्म Chakda Xpress का पहला टीजर रिलीज किया. इस टीजर को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा गया, 'HOWZZAT चिल्लाने का समय आ गया है, क्योंकि हम @AnushkaSharma को Chakda Xpress में #JhulanGoswami की तरह विकेट्स गिराते देखने के लिए उत्साहित हैं.'

Time to scream HOWZZAT cause we can’t contain the excitement to see @AnushkaSharma hitting the wickets like #JhulanGoswami in Chakda ‘Xpress, filming soon 🥳😍@OfficialCSFilmz @prosit_roy #KarneshSSharma #AbhishekBanerjee @manojmittra @saurabh0903 @rajneesh_chopra pic.twitter.com/Z0uJoh82jE