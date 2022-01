Chakda Xpress First Look Out: क्रिकेटर बन 3 साल बाद Anushka Sharma का कमबैक, झूलन गोस्वामी के रोल में दिखेंगी

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के फैंस का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है. अनुष्का शर्मा ने 3 साल बाद अपने कमबैक प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है. अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फिल्म Chakda Xpress की पहली झलक शेयर की है. स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में अनुष्का शर्मा पहली बार क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगी.

