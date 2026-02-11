'नहीं गाऊंगी जब तक लड़कियां सेफ नहीं', LIVE शो रोक जैस्मिन सैंडलस ने मनचलों को फटकारा

LIVE शोज में अक्सर कुछ ऐसी भद्दी घटनाएं होती हैं, जिनका पता बाद में चलता है. लेकिन इस बार सिंगर जैस्मिन सैंडलस की अलर्टनेस ने कुछ गलत होने से पहले ही इसे रोक दिया. उनके हाल ही में दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो कुछ मनचले बदमाशों को स्टेज से ही फटकार लगाती दिखीं.

जैस्मिन ने दिखाया बाहर का रास्ता

सिंगर जैस्मिन सैंडलस ‘तरस’, ‘यार ना मिले’ और ‘इलीगल वेपन 2.0’ जैसे गानों के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘शरारत’ से दिल जीतने वाली जैस्मिन ने अपना लाइव शो बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लड़के कॉन्सर्ट में आई लड़कियों को परेशान कर रहे थे.

वायरल वीडियो में जैस्मिन अचानक गाना रोक देती हैं. वो म्यूजिक बैंड से भी रुकने का इशारा करती हैं. और फिर सिक्योरिटी से कहती सुनाई देती हैं- सिक्योरिटी, प्लीज इन दो लड़कों को बाहर निकालिए. ये लड़कियों को परेशान कर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने जो कहा, उसने सबका दिल जीत लिया. उन्होंने पंजाबी में कहा- तब तक नहीं गाऊंगी जब तक लड़कियां सेफ नहीं फील करतीं. अगर मेरे कॉन्सर्ट में लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तो मैं परफॉर्म करके क्या करूंगी.

सिंगर की फैन हुई जनता

जैस्मिन की ये बातें सुनकर वहां मौजूद जनता जबरदस्त हूटिंग करती नजर आई. फिर जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोग उनकी तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा- सही है, ऐसा ही स्टैंड लेना चाहिए. दूसरे ने लिखा- असली क्वीन वही है जो अपने लोगों की रक्षा करे. कई और लोगों ने कहा- जैस्मिन ने एग्जाम्पल सेट कर दिया. उन्होंने दिखा दिया कि स्टेज से गाते हुए भी लोगों की ध्यान रखा जा सकता है.

इस कॉन्सर्ट में जैस्मिन के साथ आयशा खान भी थीं, जो ‘शरारत’ गाने में क्रिस्टल डिसूजा के साथ नजर आई थीं. दोनों ने मिलकर स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस दी. एक वीडियो में आयशा हंसते हुए कहती दिखीं- मैं स्टेज पर आकर सारे स्टेप्स भूल गई. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मैं हमेशा जैस्मिन से कहती हूं, वो भगवान की बच्ची है.

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया. फिल्म की जबरदस्त कमाई के बाद अब दर्शक इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज होने वाला है.

