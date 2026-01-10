धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए जयदीप अहलावत, 'इक्कीस' में किए काम पर बोले- खालीपन महसूस हुआ...

साल 2026 की शुरुआत बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' से हुई. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता. लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की परफॉरमेंस ने लोगों को इमोशनल होने पर मजबूर किया. वो अपने पीछे एक ऐसी शानदार लीगेसी छोड़ गए, जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा.

जयदीप को याद आए धर्मेंद्र

हाल ही में एक्टर जयदीप अहलावत ने धर्मेंद्र को याद किया, जिन्होंने उनके साथ 'इक्कीस' में काम किया था. जयदीप ने एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जान निसार का रोल प्ले किया था. फिल्म में उनके सभी सीन्स धर्मेंद्र के साथ ही थे. ऐसे में उन्हें लेजेंडरी एक्टर को याद करते हुए, एक दिल छू लेने वाली बात कही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जयदीप ने धर्मेंद्र के लिए कहा, 'मुझे लगता है पूरे देश में, सभी सिनेमा प्रेमियों में, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसे बुरा ना लगा हो. इक्कीस का प्रमोशन करते वक्त मुझे एक खालीपन महसूस हुआ. काश वो हमारे साथ होते, सारे प्रमोशन में. वो हमारे साथ ये फिल्म देखने आते, अपनी परफॉर्मेंस देखते. खैर, ये तो एक खोखली कल्पना है. किस्मत है, कुछ नहीं किया जा सकता.'

धर्मेंद्र के साथ काम करने पर क्या बोले जयदीप?

जयदीप ने आगे धर्मेंद्र के साथ अपने काम करने का एक्सपीरियंस भी साझा किया. उन्होंने कहा, 'इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने पर बहुत नसीब वाला महसूस होता है, जहां वो लेजेंड खुद मौजूद हैं. उनके साथ काम करके बहुत मजा आया. उनके साथ रहते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि आप इतने बड़े लेजेंड के साथ काम कर रहे हो. वो आपको परिवार जैसा फील कराते हैं. वो लगातार अच्छे-अच्छे जोक्स मारते रहते थे, छोटे-छोटे वन-लाइनर जोक्स सुनाते थे, बहुत सुंदर कविताएं सुनाते थे, कहानियां बताते थे. उनके साथ काम करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है.'

बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' में लेजेंडरी एक्टर असरानी भी थे. उनका एक छोटा सा रोल था, जिसमें वो और धर्मेंद्र एकसाथ दिखे. ये सीन कई सिनेमा लवर्स के लिए स्पेशल रहा होगा. फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी के दिन रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा थे और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था.

