गुस्सैल इंसान हैं जयदीप अहलावत, खुद को बताया विनाशकारी, बोले- जल्दी भड़क जाता हूं

'पाताल लोक' फेम एक्टर जयदीप अहलावत स्क्रीन पर कई अलग-अलग किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दर्शकों को ज्यादा जानकारी नहीं है. वे अक्सर इवेंट्स या टॉक शो में बहुत आकर्षक और चार्मिंग लगते हैं. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में जयदीप ने बहुत ईमानदारी से अपनी गुस्से करने की समस्या के बारे में खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इसे ठीक करने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन उनका गुस्सा कभी-कभी 'विनाशकारी' स्तर तक पहुंच जाता है.

जयदीप का गुस्सा का खतरनाक

जयदीप ने रेख्ता यूट्यूब चैनल पर एक लंबी बातचीत में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी, करियर और बीच की हर बात पर खुलकर चर्चा की. अपनी भाषा के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब वे एक्टर बनने की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्हें आम बोलचाल की हिंदी बोलने में काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि बीच-बीच में उनकी हरियाणवी बोली निकल आती थी. इसके अलावा जयदीप ने अपनी एक और बुरी आदत के बारे में भी बात की, जो कभी-कभी उनकी जिंदगी में वापस आ जाती है. ये है उनका गुस्सा.

जयदीप अहलावत ने स्वीकार किया कि अभी भी उन्हें गुस्से पर काबू करने में दिक्कत होती है. उन्होंने कहा, 'मेरा गुस्सा अभी भी थोड़ी समस्या है. मैं बहुत जल्दी भड़क जाता हूं, और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आता. मैं पूरी कोशिश करता हूं इसे कंट्रोल करने की, लेकिन एक बार जब मैं भड़क जाता हूं, तो उसे वापस पटरी पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर मुझे उस जगह से चले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं वहीं रहा तो मेरा गुस्सा और बढ़ता ही जाएगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर मैं किसी जगह पर हूं और किसी चीज से मुझे इरिटेशन हो रही है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं शांत रहने की या उससे प्रभावित न होने की. लेकिन एक बार जब वो (गुस्सा) हट गया, यानी मैं भड़क गया, तो मुझे उस खास जगह से निकल जाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं निकला तो मैं उस जगह पर दोबारा नहीं रह पाऊंगा. तो गुस्सा अभी भी समस्या है. अब बहुत कंट्रोल में है, लेकिन ये बहुत विनाशकारी है. कुछ बार मैंने हिंसक तरीके से रिएक्ट किया है, और वो एक समस्या है.'

जयदीप को पिछली बार डायरेक्टर श्रीराम राघवन की वॉर फिल्म 'इक्कीस' में देखा गया था. इससे अगस्त्य नंदा ने डेब्यू किया था. ये दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी. जयदीप के पास अभी कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, जिनमें शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' भी शामिल है.

