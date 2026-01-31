करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने छोड़ा था ग्लैमर वर्ल्ड, चुनी अध्यात्म की राह

चकाचौंध से भरे ग्लैमर वर्ल्ड में हर दिन एक नए शख्स की एंट्री होती है. किस्मत-मेहनत से वो इंसान हर जगह छा भी जाता है. फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो ग्लैमर से दूर हो जाते हैं. कई लोगों को मजबूरी में इंडस्ट्री छोड़नी पड़ती है. कुछ इससे दूरी बना लेते हैं. मिस इंडिया कनाडा विनर, भारत की पहली वीडियो जॉकी, आम आदमी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबका इंटरव्यू करने वाली पॉपुलर एंकर रूबी भाटिया की कहानी भी ऐसी है. एक समय था जब वो हर जगह थीं. अब कहीं नहीं हैं.

कहां हैं रूबी?

कुछ सालों से सोशल मीडिया पर रूबी के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. असल में रूबी कहीं गायब नहीं हुई हैं. उन्होंने स्टारडम छोड़कर स्पिरिचुअलिटी चुनी और 30 की उम्र में फेम से किनारा कर लिया. फेम छोड़कर उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी दोबारा बनाई. आज वो लाइफ कोच हैं, चुपचाप लोगों को बैलेंस, हेल्थ और खुशी ढूंढने में मदद करती हैं.

सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए रूबी ने बताया था कि मैं वजन कम करने में मदद करती हूं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स दूर करती हूं.

कैसे वीजे बनीं थीं रूबी?

रूबी का कहना था कि उन्होंने कभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बारे में नहीं सोचा था, ये सब अचानक हुआ. उन्होंने कहा था कि मैं फिलॉसफी की छात्रा थी. भगवान और स्पिरिचुअल सर्च में गहरी रुचि थी. मुझे तो पता भी नहीं था कि वीजे क्या होता है. MTV ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई.

जल्द ही MTV ने स्टार टीवी के साथ चैनल V लॉन्च किया और रूबी उसके पहले 6 महीने की इकलौती वीजे बनीं. हर शो होस्ट किया, और ऑफिशियल तौर पर भारत की पहली वीजे बन गईं. उन्हें इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा एक्सपोजर मिला. आम आदमी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबसे मिलीं. वीजे के बाद उन्होंने एक्टिंग में ट्रॉई किया. इसके बाद वो टीवी शोज और फिल्मों में भी नजर आईं.

टूट गई थी पहली शादी

चैनल V के दिनों में रूबी की मुलाकात अपने पहले हसबैंड सिंगर नितिन बाली से हुई, लेकिन उनकी शादी सिर्फ दो साल चली. उन्होंने इस पर कहा था कि हम बहुत छोटे थे 20 और 22 के. हमारे बीच बहुत कुछ मैच नहीं किया. पैरेंट्स ने शादी के लिए प्रेशर डाला था, लेकिन आखिरकार हम अलग हो गए. तलाक के बाद रूबी ने रिलेशनशिप्स से लंबा ब्रेक लिया. करीब दस साल बाद वो एक आश्रम में अजीत से मिलीं. रूबी का कहना है कि अजीत उनके गुरू, हसबैंड और बच्चों के फादर हैं. वो शुक्रगुजार हैं कि उन्हें ऐसा पार्टनर मिला.

कैसे बदली जिंदगी?

30 की उम्र में रूबी की जिंदगी में एक इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट आया. वीजे रूबी दो पहचानों के बीच फंसी महसूस करने लगीं. उन्होंने माना कि वो दो जिंदगियां जी रही थीं. साधना बंद की तो एनर्जी चली गई. ब्रेकडाउन हो गया. खुद से पूछती रहीं कि ये सब क्यों कर रही हूं? मीनिंग ढूंढ रही थी.

इसके बाद उन्होंने साधना की राह चुनी. आज रूबी मुंबई में अपने दो बेटों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. ऑनलाइन मोटिवेशनल कंटेंट बनाती हैं और ग्राउंडेड लाइफ जीती हैं. उनका कहना है कि लाइमलाइट से बाहर होना बहुत खुशी देता है. उन्हें दूसरों की मदद करके अच्छा महसूस होता है.

