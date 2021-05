ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिलीवरी में देरी पर सोनू के सवाल का चीन ने दिया जवाब- हम आपके साथ

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद में लगे हुए हैं. वह अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. साल 2020 से ही वह लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं और अब साल 2021 में उन्होंने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लोगों की मदद करने की किवायद और भी तेज कर दी है. मगर इसमें उन्हें कुछ बाधा का सामना भी करना पड़ रहा है. सोनू सूद की मानें तो चीन से कुछ आक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स को भारत लाना है. मगर इसमें चीन अड़ंगा डाल रहा है और ठीक तरह से संयोग नहीं दे रहा है.

एक्टर ने ट्वीट में क्या कहा?

हम लोग भारत में 100 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं. यह कहना दुखद है कि चीन ने हमारे कई सारे कन्साइन्मेंट्स ब्लॉक कर दिए हैं और यहां भारत में हर मिनट कई सारी जिंदगियां खत्म हो रही हैं. मेरा @China_Amb_India @MFA_China से निवेदन है कि इस पर गौर किया जाए और इसे दुरुस्त किया जाए ताकि हम देशवासियों की मदद कर सकें.

We are trying to get hundreds of oxygen concentrators to India. It's sad to say that China has blocked lots of our consignments and here in India we are losing lives every minute. I request @China_Amb_India @MFA_China to help us get our consignments cleared so we can save lives🇮🇳