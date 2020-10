कंगना रनौत ने दी एयरफोर्स डे की बधाई, फिल्म तेजस को किया प्रमोट

गुरुवार को पूरा देश भारतीय वायुसेना के शौर्य को सलाम कर रहा है. उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहा है. भारतीय वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है. इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस खास दिन पर वायुसेना को बधाई दी है और अपनी फिल्म तेजस का प्रमोशन किया है.

कंगना ने मनाया एयरफोर्स डे

कंगना रनौत फिल्म तेजस में दिखने वाली हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और काफी पसंद किया गया है. हमेशा की तरह कंगना ने अपने लुक्स से फिर सभी को हैरान कर दिया है. अब वायुसेना दिवस पर कंगना ने अपनी फिल्म को प्रमोट किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- तेजस टीम की तरफ से सभी को एयरफोर्स डे की बधाई. हमारी फिल्म एयरफोर्स की महानता को दर्शाने वाली है और उनकी बहादुरी को ट्रिब्यूट देगी. जय हिंद. कंगना का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज क्रिएट हो गया है.

Team #Tejas wishing everyone #IndianAirforceDay, our film is an ode to our Air Force’s greatness, bravery and sacrifice..... Jai Hind ⁦@RonnieScrewvala⁩ ⁦@sarveshmewara1⁩ pic.twitter.com/dU4OLov0t0