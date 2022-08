Ind vs Pak: 'मैं क्रिकेट नहीं देखती', बोलने वाली उर्वशी रौतेला भारत-पाक मैच में हुईं स्पॉट, ट्रोल्स बोले- ये सब दोगलापन है

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. उर्वशी भारत-पाकिस्तान के बीच हो रहे टी20 मैच को देखने दुबई जा पहुंची हैं. स्टेडियम में उन्हें स्पॉट करते ही ट्विटर पर घमासान मच गया. यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक्ट्रेस बड़ी ही गंभीरता से मैच देखती नजर आ रही हैं. लेकिन सोशल मीडिया मीमर्स को कुछ और ही याद आ गया.

उर्वशी को नहीं पसंद मैच देखना

कुछ दिन पहले उर्वशी ने Ask me anything का सेशन रखा था. इस सेशन के दौरान उर्वशी ने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए थे. इसी दौरान फैन ने उर्वशी से पूछा था कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है. इसपर उर्वशी ने जवाब दिया था कि, उन्हें क्रिकेट देखना ही पसंद नहीं है. उर्वशी ने लिखा- 'मैं क्रिकेट नहीं देखती बिल्कुल भी. मैं किसी क्रिकेटर को भी नहीं जानती. हालांकि मैं सचिन तेंदुलकर सर और विराट कोहली सर की बहुत रेस्पेक्ट करती हूं.'

अब उर्वशी के दुबई के मैदान में दिखते ही नेटिजेन्स पगलाए से नजर आए. उर्वशी के दिए स्टेटमेंट को लेकर उन्हें ट्रोल करने में यूजर्स को वक्त नहीं लगा. इस वक्त उर्वशी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. यूजर्स उर्वशी को लेकर तरह-तरह के फनी मीम्स बना रहे हैं. एक यूजर ने उर्वशी और उनके सवाल की फोटो और शार्क टैंक फेम अवनीश ग्रोवर के फेमस डायलॉग को लेकर मीम बनाया. यूजर ने लिखा 'ये सब दोगलापन है.'

ओवर मेकअप में एक्ट्रेस

वहीं कुछ यूजर उर्वशी के मेकअप को लेकर भी खासे नाराज दिख रहे हैं. उर्वशी इस दौरान रेड कलर के डीप नेक टॉप के साथ ब्लू ब्लेजर पहने नजर आई. इस लुक के साथ उर्वशी ने हाई टोन मेकअप किया हुआ था. मैच के हिसाब से लोगों को उर्वशी का मेकअप बहुत ज्यादा लगा. जिसे देख कई यूजर्स ने कमेंट किया और कहा- ''फ्रेश लुक, लगता है रिषभ पंत को भी पता है, दीदी भी आई हैं.'' वहीं कई यूजर्स ने उनके मेकअप को लेकर हंसी उड़ाई और लाफिंग इमोजी कमेंट किया.



हाल ही में उर्वशी का क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ भी एक विवाद हुआ था. सोशल मीडिया में इस बातचीत का दौर लंबा चला था. उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऋषभ पंत ने उनसे मिलने के लिए काफी वेट किया था. जिसे क्रिकेटर ने झूठा बताया था. इसके बाद काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. इस सबके बाद मैदान में उर्वशी रौतेला का दिखना सोशल मीडिया ट्रोल्स को बुलावा देने जैसा था.