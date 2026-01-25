scorecardresearch
 
ऋतिक रोशन को लगी चोट, वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे, वीडियो आया सामने

बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन के चोटिल होने की खबर है. जानकारी के मुताबिक उनके घुटने में चोट लगी है. हाल ही में उन्हें वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते हुए देखा गया. जिसका वीडियो वायरल है.

एक्टर ऋतिक रोशन को लगी चोट (Photo: Yogen Shah)
बॉलीवुड के सुपरहीरो ऋतिक रोशन अपनी जबरदस्त फिटनेस और मस्कुलर बॉडी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. करोड़ों फैंस उन्हें अपना फिटनेस आइडल मानते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आई उनकी एक तस्वीर ने सबको चिंता में डाल दिया है. हर कोई यह जानना चाहता है कि एक्टर के साथ क्या हुआ?

अपनी फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले ऋतिक को मुंबई में एक वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है, जिसे देखकर उनके चाहने वाले काफी परेशान हैं. 

पैपराजी ने ऋतिक को किया कैद 
शनिवार की रात जब पैपराजी ने ऋतिक रोशन को मुंबई में स्पॉट किया, तो उन्हें देख हर कोई हैरान रह गया. अक्सर कैमरों के सामने मुस्कुराकर पोज देने वाले ऋतिक इस बार पैपराजी से बिना बात किए सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ते नजर आए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऋतिक एक वॉकिंग स्टिक के जरिए खुद को संभालते हुए चल रहे हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज और चलने के तरीके को देखकर यह पता चलता है कि उन्हें पैरों में कोई गंभीर चोट लगी है, जिसकी वजह से वह बिना सहारे के नहीं चल पा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक उनके घुटने में चोट लगी है. जिस वजह से वो वॉकिंग स्टिक लेकर चल रहे हैं.

फिटनेस फ्रीक हैं ऋतिक
बता दें कि हाल ही में ऋतिक ने अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. लेकिन उनकी फिटनेस को देखकर उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. ऋतिक अक्सर अपनी डाइट और जिम रूटीन की झलकियां फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. यहां तक की फिल्मों में एक्शन सीन्स भी खुद करना पसंद करते हैं. हालांकि ऋतिक को क्या हुआ है, इसका अपडेट अभी तक मिला है. फैंस उनकी अच्छी सेहत की दुआ मांग रहे हैं.

'कृष 4' को लेकर चर्चा में
काम की बात करें तो ऋतिक इन दिनों अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी फिल्म 'कृष 4' को लेकर काफी चर्चा में हैं. इस बार ऋतिक न केवल सुपरहीरो के रूप में पर्दे पर वापसी करेंगे, बल्कि वह डायरेक्शन की कमान भी संभाल सकते हैं. कृष सीरीज का फैंस को लंबे समय से इंतजार है.

