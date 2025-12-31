scorecardresearch
 
ऋतिक रोशन नहीं होंगे 'डॉन 3' का हिस्सा, इस काम में बिजी हैं मेकर्स, हुआ खुलासा

हाल की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऋतिक रोशन, डॉन के किरदार में कदम रख सकते हैं. हालांकि फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने इंडिया टुडे/आजतक को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि ऋतिक रोशन की 'डॉन 3' के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है.

ऋतिक रोशन नहीं होंगे अगले डॉन? (Photo: IMDb)
रणवीर सिंह के 'धुरंधर' की सफलता के बाद फिल्म 'डॉन 3' चर्चा में बनी हुई है. रणवीर सिंह इससे बाहर हो चुके हैं. ऐसे में फरहान अख्तर की इस फिल्म में एंटी-हीरो का किरदार कौन निभाएगा, इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है. हाल की कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ऋतिक रोशन, डॉन के किरदार में कदम रख सकते हैं. डॉन के किरदार को पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने निभाया था. ये अफवाह को सुन फैंस काफी खुश हो गए थे.

ऋतिक से नहीं हो रही बातचीत?

हालांकि फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने इंडिया टुडे/आजतक को एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए बताया कि ऋतिक रोशन की 'डॉन 3' के लिए कोई बातचीत नहीं हुई है. उन्होंने टीम से कोई मीटिंग भी नहीं की है. रणवीर के अचानक बाहर होने से मेकर्स को फिल्म के भविष्य पर फिर से विचार करना पड़ रहा है और वे दोबारा प्लानिंग कर रहे हैं. फिलहाल वे किसी नए एक्टर से संपर्क करने से पहले स्क्रिप्ट को नए हीरो के हिसाब से बदल रहे हैं.  

डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म से जुड़े इस सूत्र ने आगे कहा, 'फिलहाल सब लोग फेस्टिव मूड में हैं और चीजें अगले साल से ही शुरू होंगी. स्क्रिप्ट को नए हीरो के अनुरूप बदलना जरूरी है. जैसे ही वह फाइनल हो जाएगी, मेकर्स नए डॉन की तलाश पर निकलेंगे. ऋतिक रोशन एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सारी चर्चाएं गलत हैं.'

धुरंधर 2 से धमाल मचाएंगे रणवीर?

जहां तक रणवीर सिंह की बात है, तो जैसा कि हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, एक्टर अब अपनी अगली बड़ी फिल्म 'प्रलय' की तैयारी कर रहे हैं. ये एक ज़ॉम्बी थ्रिलर होगी. इंडिया टुडे/आजतक को यह भी पता चला है कि 'धुरंधर 2' के लिए उन्हें कुछ सीन फिल्माने पड़ सकते हैं, जिन्हें डायरेक्टर आदित्य धर ने आखिरी समय में जोड़ने का अनुरोध किया है. 'धुरंधर' का पार्ट 2, पहली फिल्म से भी बड़ा होने की उम्मीद है. ऐसे में दुनियाभर के दर्शकों में पहले से ही काफी उत्सुकता पैदा हो गई है. कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होने वाली 'धुरंधर 2', किनेमघरों में 19 मार्च 2026 को आएगी.

