एक्स वाइफ सुजैन के पिता के लिए ऋतिक रोशन ने किया पोस्ट, गर्लफ्रेंड सबा ने दिया ये रिएक्शन

ऋतिक रोशन ने अपने पूर्व ससुर संजय खान के लिए बर्थडे नोट शेयर किया. इसके अलावा एक्टर ने अपनी पूर्व सास जरीन खान को भी याद किया, जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया था।

ऋतिक रोशन और संजय खान (Photo: Instagram/hrithikroshan)
ऋतिक रोशन और संजय खान (Photo: Instagram/hrithikroshan)

दिग्गज एक्टर और सुजैन खान के पिता संजय खान ने 3 जनवरी को धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वहीं ऋतिक रोशन ने अब उनके लिए एक प्यारा सा नोट शेयर किया साथ ही उनके साथ बिताए यादगार पलों को याद किया. ऋतिक ने संजय खान की दी हुई सलाह को भी याद किया, और बताया कि वह सलाह आज तक उनके साथ कैसे रही है.

दरअसल बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर जाकर संजय खान के साथ पिछले कुछ सालों की कई तस्वीरें शेयर कीं. फोटोज में सुजैन, फराह खान अली, जायेद खान और दिवंगत जरीन खान भी नजर आ रही हैं.

इंस्ट्राग्राम पर शेयर की गई इस पोस्ट में ऋतिक ने लिखा, 'आज आपके जन्मदिन पर डैड, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा मेरी जिंदगी में इतने प्यारे और मार्गदर्शक रहे. मुझे हमेशा इतना खास महसूस कराने के लिए धन्यवाद, जितना मैं खुद को नहीं समझता. जितनी भी जगहों को मैं जानता हूं, उनमें से एक कोना जहां मुझे बिना शर्त प्यार मिलने की गारंटी थी, वह तब था जब मैं आपके और मम्मी के साथ होता था.'

'मुझे आज भी याद है कि जब हम पहली बार मिले थे, तो आपने मुझसे पहले शब्द क्या कहे थे - 'तुम्हारा नाम H से शुरू होता है. इसका मतलब है कि तुम महान ऊंचाइयों के लिए बने हो मेरे बेटे.' मैंने इस पर विश्वास किया डैड. मैंने इस पर विश्वास किया क्योंकि यह आपने कहा था.'

ऋतिक को दी संजय खान ने सलाह
उन्होंने आगे याद किया, 'एक और सुनहरी बात जो मुझे याद है. वह यह है कि एक्टर के तौर पर मेरे शुरुआती दिनों में मैं एक शूट को लेकर नर्वस था और आपने मेरी तरफ देखा और कहा, 'हर शॉट से पहले वह पल जब क्लैप आपके चेहरे को ढंक लेता है - खुद को इकट्ठा करो, मुस्कुराओ और फुसफुसाओ 'मैजिक टाइम' और फिर बस सब कुछ जाने दो.' वह बात मेरे साथ रह गई डैड और मैं आज तक उसका इस्तेमाल करता हूं. यह जादू की तरह काम करता है. हर बार.'

इसके बाद ऋतिक ने संजय खान की तारीफ करते हुए लिखा. 'आप भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं. इंटरनेट से रिसर्च आसान होने से बहुत पहले 'टीपू सुल्तान' जैसा अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ ऐतिहासिक शो बनाकर आपने OTT से बहुत पहले भारतीय टेलीविजन के लिए स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया और यह शो इतने सालों बाद भी हममें से बहुतों का पसंदीदा बना हुआ है. सच में आपको कोई नहीं रोक सकता डैड, आपने तो मौत को भी चकमा दिया और आगे बढ़ते रहे.'

सुजैन की फैमिली से अच्छा रिश्ता
बता दें कि ऋतिक रोशन न सिर्फ अपनी एक्स-वाइफ सुजैन खान के साथ अच्छे रिश्ते शेयर करते हैं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें वेटरन एक्टर और फिल्ममेकर संजय खान, ज़ायेद खान, फराह खान अली और दूसरे लोग शामिल हैं, के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं. वहीं ऋतिक की इस पोस्ट पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने भी रिएक्शन दिया है. उन्होंने रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक अपनी पॉपुलर सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के अलगे पार्ट 'कृष 4' की तैयारी कर रहे हैं. फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग 2026 में शुरू हो सकती है. उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा, जिसमें एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट्स का एक नया विजन होगा.

---- समाप्त ----
