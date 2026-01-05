'हैरेसमेंट बहुत हुआ', क्यों पैप्स पर भड़के थे सनी देओल? हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी, बताया दर्द

बॉलीवुड लिजेंड धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. लेकिन जब से वो अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल और घर के बाहर पैपराजी और फैंस का तांता लगा हुआ था. हेमा मालिनी ने इस जबरदस्ती की अटेंशन पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमारी गाड़ियों का बेवजह पीछा किया गया था, सनी को बहुत परेशान किया गया.

हेमा ने तोड़ी चुप्पी

धर्मेंद्र की बिगड़ी सेहत के बीच और निधन के बाद सनी देओल के खूब वीडियोज वायरल हुए जहां वो पैपराजी को फटकार लगाते दिखे थे. इसे लेकर सनी की खूब किरकिरी भी हुई थी. हेमा मालिनी ने इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने माना कि मीडिया का अटेंशन उनके परिवार के लिए बेहद बुरा साबित हुआ था.

TOI से बातचीत में हेमा ने कहा कि- सनी उस समय बहुत भावुक और गुस्से में थे क्योंकि परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था. मीडिया हमारी गाड़ियों के पीछे-पीछे भाग रही थी. बहुत ज्यादा परेशान किया गया. हैरेसमेंट बहुत हुआ था.

हेमा की गुजारिश

हेमा ने इसी के साथ कहा कि- मेरी भी कई वीडियोज और फोटोज मैंने सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते हुए देखी. जहां मेरी आंखें लाल हैं और आंसू बह रहे हैं. इतना कंटेंट देख रही हूं. मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सबमें विश्वास ना करें. ये सब देखकर मेरे करीबी मुझे हमदर्दी के मैसेज कर रहे हैं. मैं बहुत स्ट्ऱॉन्ग पर्सन हूं, अपने इमोशन्स को अपने तक की रखती हूं. जब 20 साल पहले मेरी मां गुजरी थीं. मुझे लगा था मैं उनके बिना कैसे जिऊंगी, लेकिन मैंने यहां हूं. जिंदगी हमें यही सिखाती है. वक्त किसी के लिए नहीं रुकता. मैं अपनी बेटियों को भी यहीं सिखाती हूं, जब भी उन्हें रोता हुआ देखती हूं.

जब धर्मेंद्र जुहू वाले बंगले में वेंटिलेटर पर थे, तब सनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो पैपराजी को गाली देते हुए दिखे थे. उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको शर्म लिहाज है कि नहीं. हालांकि गुस्से के बावजूद वो हाथ जोड़कर सभी से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करते भी दिखे थे.

हेमा ने हाल ही में बातचीत में बताया है कि उनके और देओल परिवार के बीच कोई कलह नहीं है. वो सभी अपने अपने स्पेस में हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं.

