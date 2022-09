Heart Of Stone: हॉलीवुड में छाने को तैयार आलिया भट्ट, डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक आउट, पावरफुल परफॉर्मेंस देख फिदा हुए फैंस

Heart Of Stone First look Out: आलिया भट्ट बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं. कोरोनाकाल में जहां कई स्टार्स हिट फिल्म देने का सपना देखते रह गए, तो वहीं आलिया ने लगातार 4 चार हिट फिल्में देकर 2022 की क्वीन का खिताब अपने नाम कर लिया. बॉलीवुड में राज करने के बाद अब आलिया भट्ट हॉलीवुड में भी छाने को तैयार हैं.

हार्ट ऑफ स्टोन में छाईं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट हॉलीवुड में Heart Of Stone फिल्म से अपना डेब्यू करने जा रही हैं. आलिया की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. आलिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर किया है. कुछ ही घंटों में एक्ट्रेस की पोस्ट वायरल हो गई. आलिया के लुक और एक्टिंग को फैंस ने सुपरहिट बता दिया है.

‘हार्ट ऑफ स्टोन’ के फर्स्ट लुक में आलिया भट्ट एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं. फिल्म की लीड एक्ट्रेस गैल गैडोट और जेमी डोर्नन का भी पावरफुल अंदाज देखने को मिल रहा है.

2023 में रिलीज होगी ‘हार्ट ऑफ स्टोन’

आलिया भट्ट की पहली हॉलीवुड फिल्म ‘हार्ट ऑफ स्टोन’ अगले साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. आलिया के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आलिया को देखकर फैंस सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

हार्ट ऑफ स्टोन के फर्स्ट लुक में एक्शन सींस और बिहांइड-द-सीन झलकियां भी देखने को मिली हैं. फिल्म का वीडियो फुल ऑफ एक्शन और थ्रिल से भरपूर है. आलिया ने अपना फर्स्ट लुक रिवील करते हुए कैप्शन में लिखा- हार्ट ऑफ स्टोन का फर्स्ट लुक और कीया. आलिया के कैप्शन से इतना तो साफ हो गया है कि फिल्म में उनका नाम कीया धवन (Keya) है.

अर्जुन को है आलिया पर गर्व

आलिया भट्ट के वीडियो पर फैंस और सेलेब्स रिएक्ट कर रहे हैं. आलिया की मां सोनी राजदान ने कैप्शन में लिखा- ओह फैब...ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है. वहीं, आलिया भट्ट की हॉलीवुड फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर अर्जुन कपूर प्राउड फील कर रहे हैं. आपको हार्ट ऑफ स्टोन का पावर पैक्ड वीडियो कैसा लगा?