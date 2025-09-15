Film Wrap: ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में हार्दिक पंड्या! पवन सिंह की पत्नी ने लगाई गुहार

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. भारत के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का ब्रेकअप हो चुका है. लेकिन अब उनका नाम मिस्ट्री गर्ल से जुड़ रहा है. वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ने गुहार लगाई है. इसके अलावा शाहरुख खान को मिले नेशनल अवॉर्ड को लेकर दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी का बड़ा बयान सामने आया है.
ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में हार्दिक, मिस्ट्री गर्ल संग चल रहा अफेयर, कौन है वो?
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पंड्या हार्दिक की लव लाइफ पर नई अपडेट आई है. अब उनका नाम एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग जोड़ा जा रहा है. दोनों के अफेयर की चर्चा है.
'लौटा दो मेरा पति', रोते हुए पवन सिंह की पत्नी की गुहार, करोड़ों ठुकराने को तैयार
भोजपुरी स्टार पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह संग काफी समय से विवाद चल रहा है. दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं. बात तलाक तक जा पहुंची है. इस बीच उनकी पत्नी ने रो-रोकर गुहार लगाई है.
बिकिनी में बबीता जी-हीरो संग किया रोमांस, 17 साल में हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बदलीं
टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मुनमुन दत्ता मशहूर होने से पहले कई टीवी शोज और फिल्मों में छोटे-मोटे रोल्स निभाए थे. तब उन्होंने स्क्रीन पर अपना ग्लैमरस अंदाज भी दिखाया था. इस बीच उनकी पुरानी क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल है.
इज्जत के साथ पवन सिंह को गाली देंगी धनश्री? पावर स्टार बोले- संस्कारी बहुत हो...
'राइज एंड फॉल' में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने धमाल मचाया हुआ है. उनकी शो में सबसे अच्छी पट रही है. हालांकि एक वीडियो शो से वायरल हुआ है. जिसमें धनश्री कह रही हैं कि एक्टर को झगड़ा करना चाहिए.
शाहरुख नहीं मनोज बाजपेयी को मिलना चाहिए नेशनल अवॉर्ड, छिड़ी बहस, क्या बोले एक्टर?
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर हो रही शाहरुख खान से अपनी तुलना पर रिएक्शन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने नेशनल अवॉर्ड को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है.