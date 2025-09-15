Film Wrap: ब्रेकअप के बाद फिर प्यार में हार्दिक पंड्या! पवन सिंह की पत्नी ने लगाई गुहार

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पंड्या इन दिनों अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में है.वहीं पवन सिंह की पत्नी ने अब रोते हुए गुहार लगाई है. इसके साथ ही शाहरुख खान को मिले नेशनल अवॉर्ड पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन आया है.

Advertisement

X