हार्दिक पंड्या से तलाक के बाद बेरोजगार हुईं Ex वाइफ नताशा? इवेंट में डांस करने पर हुईं ट्रोल

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. नताशा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नवी मुंबई के पिल्लई यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट पहुंची हैं. यहां उन्होंने स्टेज पर आकर डांस किया. नताशा कॉलेज में डुएट डांस कॉम्पिटिशन की जज थीं. एक्ट्रेस के डांस मूव्स देखकर वहां मौजूद लोग हूटिंग करने लगे. फैंस ने नताशा के दिलकश अंदाज और डांस मूव्स की तारीफ की है. वहीं कईयों को एक्ट्रेस का यूं कॉलेज में झूमना सही नहीं लगा.
ट्रोल हुईं नताशा, फैंस का मिला सपोर्ट
कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए ट्रोल्स ने नताशा को ताना मारा. ये भी कहा कि एक्ट्रेस बेरोजगार हैं. X पर एक यूजर ने लिखा, हार्दिक से तलाक के बाद नताशा बेरोजगार हो गई हैं. इसलिए कॉलेजों में डांस कर गुजारा करने को मजबूर हैं. कुछ यूजर्स चैट जीपीटी से नताशा की एलिमनी अमांउट की जानकारी लेते दिखे. शख्स ने लिखा- तलाक के बाद क्या हाल हो गया. हालांकि नताशा के फैंस ने उनका सपोर्ट किया. उन्होंने ट्रोल्स से कहा कि वो एक्ट्रेस को बुली करना बंद करें.
एक फैन ने लिखा- किसी को एक डांस परफॉर्मेंस पर जज करना सही नहीं है. शख्स ने लिखा, नताशा ने इवेंट में आने के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं लिया. रियलिटी शो पर सिम्पैथी ड्रामा नहीं किया. हार्दिक पर चीट नहीं किया. वो बस अपना काम कर रही हैं. फिर भी टारगेट हो रही हैं बस इसलिए क्योंकि वो महिला हैं. नताशा को सलाम. यूजर ने कहा, दूसरों पर कमेंट करने की बजाय अपनी जिंदगी सुधारो.
एक ने लिखा, "नताशा ने कम से कम बिग बॉस या दूसरे टीवी शो में जाकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला, हार्दिक के खिलाफ इंटरव्यू नहीं दिया. बस अपनी जिंदगी जी रही हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत है. दूसरे ने कहा, "अगर एक महिला शांति से जी रही है, अकेले बच्चा पाल रही है, खुद कमा रही है, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? फैंस का कहना है जब दूसरी हीरोइनें जैसे श्रद्धा कपूर, जाह्नवी कपूर, कृति सेनन इवेंट्स में जाकर परफॉर्म कर सकती हैं तो नताशा क्यों नहीं? फैंस ने नताशा को स्ट्रॉन्ग रहने को कहा.
नताशा की बात करें तो वो सर्बियन डांसर, एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बिग बॉस 8 में पार्टिसिपेट किया था. नच बलिए 9 में भी दिखी थीं. नताशा ने 2020 में हार्दिक पंड्या संग शादी की थी. मगर 2024 में उनका तलाक हो गया. एक्स कपल का एक बेटा है. तलाक के बाद नताशा बेटे को पाल रही हैं. इवेंट्स में नजर आती हैं. वहीं हार्दिक मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं.