हार्दिक पंड्या से तलाक के बाद बेरोजगार हुईं Ex वाइफ नताशा? इवेंट में डांस करने पर हुईं ट्रोल

एक फैन ने लिखा- किसी को एक डांस परफॉर्मेंस पर जज करना सही नहीं है. शख्स ने लिखा, नताशा ने इवेंट में आने के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं लिया. रियलिटी शो पर सिम्पैथी ड्रामा नहीं किया. हार्दिक पर चीट नहीं किया. वो बस अपना काम कर रही हैं. फिर भी टारगेट हो रही हैं बस इसलिए क्योंकि वो महिला हैं. नताशा को सलाम. यूजर ने कहा, दूसरों पर कमेंट करने की बजाय अपनी जिंदगी सुधारो.

Advertisement

Lol she already grabbed 70% of Hardik's hard earned assets. — 💥Legendary FAN Rajesh💥 (@rajeshevennakat) February 7, 2026

After the divorce, instead of sitting at home or playing the victim card, Natasha Stankovic chose to work with dignity. Dancing at colleges, events, anywhere she’s respected that’s called self-respect and independence, not unemployment. — Annu (@yaduanuja) February 7, 2026

एक ने लिखा, "नताशा ने कम से कम बिग बॉस या दूसरे टीवी शो में जाकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला, हार्दिक के खिलाफ इंटरव्यू नहीं दिया. बस अपनी जिंदगी जी रही हैं, फिर भी लोगों को दिक्कत है. दूसरे ने कहा, "अगर एक महिला शांति से जी रही है, अकेले बच्चा पाल रही है, खुद कमा रही है, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? फैंस का कहना है जब दूसरी हीरोइनें जैसे श्रद्धा कपूर, जाह्नवी कपूर, कृति सेनन इवेंट्स में जाकर परफॉर्म कर सकती हैं तो नताशा क्यों नहीं? फैंस ने नताशा को स्ट्रॉन्ग रहने को कहा.

No alimony taked From Haridk Pandya

- She didn't even cheat

- There is no boyfriend after divorce.

- She is working hard to raise her child

- No sympathy drama on any reality shows.

-No slys on man who cheated on her. Minds her own business and works.



She's still getting… — Harshad salunke (@hitman_rohit99) February 7, 2026

नताशा की बात करें तो वो सर्बियन डांसर, एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बिग बॉस 8 में पार्टिसिपेट किया था. नच बलिए 9 में भी दिखी थीं. नताशा ने 2020 में हार्दिक पंड्या संग शादी की थी. मगर 2024 में उनका तलाक हो गया. एक्स कपल का एक बेटा है. तलाक के बाद नताशा बेटे को पाल रही हैं. इवेंट्स में नजर आती हैं. वहीं हार्दिक मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं.