3 साल में कैंसिल हुए 7 प्रोजेक्ट्स, एक्टर को लगा झटका, करियर के उतार-चढ़ाव पर बोला- टूट गया था

गुरफतेह पीरजादा अब अपनी अगली फिल्म 'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए तैयार हो रहे हैं. हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था. गुरफतेह, किरण राव के सेगमेंट में नजर आएंगे, जहां उनकी को-स्टार नई एक्ट्रेस सना थांपी हैं. 'लस्ट स्टोरीज 3' के ऐलान के बाद गुरफतेह ने इंस्टाग्राम पर अपने किरदार की एक झलक शेयर की. साथ ही उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने करियर की मुश्किलों को याद करते हुए एक इमोशनल नोट भी लिखा.

एक्टर ने बताया कि 'गिल्टी' में डेब्यू के बाद उन्हें लगा था कि सब कुछ सही रास्ते पर है, लेकिन उसके बाद कई झटके लगे. गुरफतेह पीरजादा ने खुलासा किया कि पिछले तीन सालों में उनके 7 प्रोजेक्ट्स शेल्व (रद्द) हो गए, जिससे उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया था. फिर उन्होंने किरण राव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने 'लस्ट स्टोरीज 3' में एक्टर को मौका दिया.

3 साल में कैंसिल हुए 7 प्रोजेक्ट्स

गुरफतेह ने नेटफ्लिक्स की फिल्म 'गिल्टी' से अपना डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स साइन किए जो दुर्भाग्य से कभी रिलीज नहीं हो सके. उन्होंने लिखा, 'कहानी कुछ ऐसी है… साल था 2020 और मेरी पहली फिल्म गिल्टी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. मुझे लगा था कि बस यही वो पल है… मैं आ गया हूं. फिर महामारी आई और हम सब जानते हैं आगे क्या हुआ… फिर कई प्रोजेक्ट्स घोषित और साइन हुए लेकिन कभी रिलीज नहीं हुए… लेकिन एक डार्क हॉर्स प्रोजेक्ट था जिसपर मैं लगातार काम कर रहा था, जो तीन साल बाद 2023 में क्लास के नाम से सामने आया. बहुत से लोगों और मुझे वो शो बहुत पसंद आया… लेकिन दुर्भाग्य से हम आपको दूसरा सीजन नहीं दे पाए क्योंकि जिंदगी के अपने ही प्लान होते हैं.'

पीरजादा ने आगे लिखा कि 'क्लास' के सीजन 2 के रद्द होने की खबर सुनकर वे टूट गए थे. उन्होंने बताया, 'मुझे अभी भी याद है कि 2024 के आखिरी हफ्ते में मुझे क्लास के कैंसिल होने की खबर मिली. मुझे तेज बुखार चढ़ गया और लगा कि नहीं, फिर से नहीं… फिर से मेरा प्रोजेक्ट शेल्व हो रहा है. अगर मुझे सही याद है तो यह पिछले 3 सालों में 7वां प्रोजेक्ट था और इससे मेरे अंदर का जो भी विश्वास और आत्मविश्वास बचा था, वह पूरी तरह टूट गया.'

फिर उन्होंने लिखा, 'फास्ट फॉरवर्ड 2025… मुझे नहीं पता क्या बदला और कैसे सब हुआ… मैंने सब कुछ पीछे छोड़ने और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया… और भगवान का शुक्र है… एक समय ऐसा भी आया जब दिन में घंटे कम पड़ जाते थे… लेकिन किसी तरह सब मैनेज हो गया. पूरा क्रेडिट डीसीए टैलेंट की टीम को जाता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए दांत-पीसकर लड़ाई लड़ी और किरण राव को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ईमानदारी से मौका दिया. तो जब तक हम लस्ट स्टोरीज का इंतजार कर रहे हैं, यहां एक और झलक. और जहां नेटफ्लिक्स पर हर आउटिंग में मुझे 3 साल लगे, अगली बार ये बहुत जल्दी आएगी.'

'गिल्टी' के बाद गुरफतेह पीरजादा को 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' (2021), 'ब्रह्मास्त्र' (2022), वेब सीरीज 'क्लास' (2023) और 'कॉल मी बे' (2024) में देखा जा चुका है. अब वह 'रेवोल्यूशनरीज', 'डायनेस्टी', 'कॉल मी बे 2' और 'लस्ट स्टोरीज 3' में नजर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

