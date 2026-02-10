scorecardresearch
 
'परिवार के लिए राजनीति छोड़ी', पत्नी को गोविंदा का जवाब, बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

गोविंदा ने पत्नी सुनीता के बेटे के करियर को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है. गोविंदा ने बताया कैसे राजनीति छोड़कर उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी थी. वहीं यशवर्धन के बॉलीवुड में कदम रखने की खबरें हैं. वो साजिद खान की फिल्म में नितांशी गोयल के साथ नजर आ सकते हैं.

सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी (Photo: Instagram @govinda_herono1)
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. पत्नी सुनीता कभी गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हिंट देती हैं. कभी पति पर बेटे यशवर्धन को बॉलीवु़ड में सेट ना करने का ठीकरा फोड़ती हैं. गोविंदा ने पत्नी के इन सभी आरोपों का जवाब दिया है. 

गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी
एक्टर का कहना है उन्होंने परिवार के लिए राजनीति छोड़ी थी. बच्चों की बेहतरी के लिए फैमिली पर फोकस दिया. एक्टर ने पत्नी के उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि पिता होने के नाते गोविंदा ने बेटे को करियर के लिए गाइड नहीं किया. ANI संग बातचीत में गोविंदा का दर्द छलका है.

वो कहते हैं- जिस वक्त मैं राजनीति से बाहर निकला, मैंने सोचा कहीं मेरी स्पर्धा या द्वेष, ईष्या.. इन सभी चीजों के कारण किसी भी प्रकार से मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो. तो मैं राजनीति से बाहर आ गया. मैं घर-परिवार के लिए ही राजनीति से बाहर आया. मैंने साजिद नाडियाडवाला से मेरे बेटे यशवर्धन को गाइड करने को कहा. उनसे कहा कि वो बेटे को बताएं कैसे फिल्में बनाई जाती हैं. मुझसे ज्यादा पूछा नहीं गया. घर में ऐसा माहौल तैयार था. जिसमें ये जाहिर किया गया कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूं.

सुनीता आहूजा ने क्या कहा था?
हाल ही में मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि गोविंदा ने उनके बेटे को प्रोफेशनली सपोर्ट नहीं किया है. सुनीता ने कहा था- यश सेल्फ मेड लड़का है. उसने अपने पिता से कोई मदद नहीं ली है. गोविंदा का बेटा होने के बावजूद उसने 90 ऑडिशन दिए हैं. उसने गोविंदा से किसी फिल्ममेकर को कॉल करने को नहीं कहा. गोविंदा ने कभी यश की मदद नहीं की. मैंने ये बात गोविंदा को उनके चेहरे पर कही है.

''मैंने कहा था- तू बाप ही क्या है अगर अपने बच्चों को मदद नहीं कर सकता,  तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो कैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफी ने अपने बेटों को सपोर्ट किया है. मैंने गोविंदा से कहा था कि उन्हें अपने बेटे को सपोर्ट करना पड़ेगा. लेकिन मुझे उनकी सोच समझ नहीं आती. उनकी संगत खराब है. मुझे नहीं पता वो लोग गोविंदा का क्या पट्टी पढ़ाते हैं. उसने अपना खुद का करियर बर्बाद कर लिया है. ''

वहीं यश के डेब्यू की बात करें तो, अटकलें हैं साजिद खान स्टारकिड को लॉन्च कर रहे हैं. मूवी में यशवर्धन के अपोजिट नितांशी गोयल नजर आएंगी.

