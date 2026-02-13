हीरोइन नहीं, इवेंट में डांसर संग ठुमके लगा रहे गोविंदा, चौंके यूजर्स, पूछा- ऐसी क्या मजबूरी?

गोविंदा कभी बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 थे. उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी. मगर आज वो उस फेज में हैं जहां एक बड़ी फिल्म के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं. करियर का डाउनफॉल देख रहे गोविंदा को स्क्रीन पर नहीं बल्कि शादी समारोह या इवेंट्स में डांस करते हुए देखा जाता है. उन्हें ये सब करते देख फैंस बस यही पूछते हैं- ऐसी भी क्या मजबूरी है चीची? अब गोविंदा का एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

गोविंदा को देख चौंके फैंस?

इसमें वो एक इवेंट में झूमते दिख रहे हैं. हैरानी लोगों को इस बात से है कि गोविंदा किसी हीरोइन के साथ नहीं, बल्कि ऑकेस्ट्रा डांसर के साथ थिरक रहे हैं. अपने हिट गाने पर गोविंदा ठुमके लगा रहे हैं. लोग उन्हें स्टेज पर देखकर तालियां बजा रहे हैं. सोशल मीडिया पर गोविंदा का ये वीडियो देख फैंस का दिल एक बार फिर टूट गया है. पहले गोविंदा भले ही फिल्मों में नहीं दिखते थे लेकिन रियलिटी शोज में जाकर डांस करते थे. लेकिन आजकल वो टीवी छोड़ शादियों या इवेंट्स में डांस करते हुए नजर आते हैं. इंटरनेट यूजर्स एक्टर के स्टार स्टेट्स पर सवाल उठा रहे हैं. कोई एक्टर को सिम्पेथी दे रहा है.

एक यूजर ने लिखा- गोविंदा का ऐसा हाल हो गया है. वरना 5-6 हजार पाने वाली ऑकेस्ट्रा की एक मामूली डांसर के साथ इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं नाचता. दूसरे ने कहा- गोविंदा ने समय की कदर नहीं की, अब समय गोविंदा को खुले में नचा रहा है. शख्स ने मजे लेते हुए कहा कि इन्हें लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम चाहिए.

