'अवतार 3' में है गोविंदा का कैमियो? सोशल मीडिया पर वायरल एक्टर का AI वीडियो, फैंस ने किया रिएक्ट

90s के सुपरस्टार गोविंदा को बड़े पर्दे पर देखे एक अरसा बीत चुका है. उनके चटपटे डायलॉग्स बोलने का तरीका फैंस बहुत मिस कर रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर गोविंदा किसी ना किसी कारण से छाए रहते हैं. अब एक्टर एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुके है. इस बार कारण है जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार 3'.

'अवतार 3' में दिखे गोविंदा?

हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर जेम्स कैमरून अपनी 'अवतार' सीरीज की तीसरी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' लेकर आए हैं, जिसे इंडिया में अपना दम दिखाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है. 'धुरंधर' के क्रेज के बीच इसका बज पिछले पार्ट जितना नहीं बन पाया. मगर अब अचानक इस फिल्म के क्लिप्स सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हैं क्योंकि इन वीडियोज में गोविंदा नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ऐसी कई क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें हमें गोविंदा, 'अवतार' फिल्म में दिखाए नावी की तरह नजर आ रहे हैं. इसमें वो हॉलीवुड नहीं, बल्कि अपने बॉलीवुड अंदाज में डायलॉग्स बोल रहे हैं और ऑडियंस उसपर तालियां-सीटियां बजा रही हैं. गोविंदा वीडियो में अपने फेमस डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं. हालांकि ये सभी वीडियोज AI के इस्तेमाल से बनाए गए हैं.

फैंस गोविंदा के AI से बने वीडियो पर जमकर ठहाके लगा रहे हैं. वो एक्टर पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि गोविंदा का 'अवतार 4' में एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है. वो पैंडोरा की दुनिया को बचाते हुए नजर आएंगे. वहीं कुछ यूजर्स नीले गोविंदा को देखकर हंस-हंसकर लोटपोट होते दिख रहे हैं. वो खुश हैं कि फाइनली गोविंदा 'अवतार' फिल्म सीरीज में नजर आ गए हैं, जिसकी चर्चा एक्टर इतने सालों से करते आ रहे थे. हालांकि असली में तो गोविंदा इस फिल्म का हिस्सा हैं ही नहीं.

क्यों गोविंदा पर तंज कस रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने कहा था कि जेम्स कैमरून उनके पास 'अवतार' फिल्म का ऑफर लेकर आए थे, जो साल 2009 में रिलीज हुई थी. एक्टर ने कहा था कि ये फिल्म सबसे पहले उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार किया क्योंकि वो अपने शरीर पर नीला रंग नहीं लगाना चाहते थे.

फिर एक्टर मुकेश खन्ना के पॉडकास्ट में गोविंदा ने कहा कि उन्होंने 'अवतार' प्रोजेक्ट ठुकराकर गलती की, जिसका उन्हें बहुत पछतावा है. गोविंदा ने बताया कि उन्हें पहले फिल्म का आइडिया समझ नहीं आया था. एक्टर ने दावा किया था कि उन्हें फिल्म के लिए 21.5 करोड़ ऑफर हुए थे. वो अमेरिका में एक आदमी से मिले, जिन्होंने उनकी मुलाकात जेम्स कैमरून से कराई.

गोविंदा ने कहा था कि कैमरून की फिल्म का टाइटल 'अवतार' उन्होंने डायरेक्टर को दिया था. लेकिन वो अपनी बॉडी पर नीला रंग नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना था. हालांकि गोविंदा के इन दावों को उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने झूठा कहा था.

