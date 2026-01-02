Ghar Kab Aaoge Video Song: इमोशनल कर देगा 'बॉर्डर 2' का गाना, सनी देओल की आंखों में दिखा दर्द

फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' का वीडियो रिलीज हो गया है. 2 जनवरी के दिन इस गाने का ऑडियो रिलीज हुआ था. इसके बाद जैसलमेर के एक कार्यक्रम में बीएसएफ जवानों और सेना की मौजूदगी में गाने के वीडियो को लॉन्च किया गया. ऐसे में ये राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक भावनाओं का क्षण बन गया.

और पढ़ें

यह महज एक गाना का लॉन्च नहीं था, बल्कि 'बॉर्डर 2' के लिए एक ब्रेकथ्रू माइलस्टोन था, जहां सिनेमा, संगीत और असल जिंदगी की बहादुरी देश की सबसे ऐतिहासिक सीमाओं में से एक पर एक साथ आई. इस सेटिंग ने पल को खास बना दिया, क्योंकि गाना उन ही जवानों के बीच लॉन्च हुआ, जो फिल्म में उत्सव मनाए जाने वाली भावना का जीता-जागता प्रतीक हैं.

रिलीज हुआ घर कब आओगे गाने का वीडियो

आइकॉनिक गाने 'घर कब आओगे' के वीडियो में आप एक्टर सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी को देखेंगे. इसे रूपकुमार राठौड़, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ ने गाया है. गाने के वीडियो में आप फौजी के रूप में वरुण धवन को देखेंगे. वो इस गाने की शुरुआत अपने सैनिक साथियों के बीच करते हैं. धीरे-धीरे सभी उनसे जुड़ते हैं और अपने अपनों को याद करते हुए नाचने लगते हैं.

Advertisement

गाने में आपको दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स के पायलेट के रूप में और अहान शेट्टी नेवी अफसर के रूप में दिखाई देते हैं. हालांकि गाना इमोशनल मोड़ तब लेता है जब सीनियर एक्टर सनी देओल पर्दे पर आते हैं. नदी के किनारे बैठे, ऊंचे पुल से शून्य में ताकते और किसी का खत पढ़ते सनी देओल की आंखों में दर्द है. सनी यहां से वहां खोए-खोए घूम रहे हैं. उन्हें अपने पुराने दिनों और फौजी दोस्तों की याद सता रही है. उन्हें देख उसके जूनियर भी परेशान हैं.

गाने में आपको फिल्म की फीमेल कास्ट की झलक भी देखने को मिलती है. यहां सनी देओल के साथ मोना सिंह, दिलजीत दोसांझ के साथ सोनम बाजवा, अहान शेट्टी संग आन्या शर्मा और वरुण धवन संग मेधा राणा की जोड़ी जमी है. फिल्म की कास्ट के साथ-साथ गाने के इमोशन भी आपको जोर से लगते हैं. इसे सुनते हुए आपको 'संदेसे आते हैं' गाने की याद आना लाजिमी है. उस गाने ने भी दर्शकों को रुलाया था और ये भी आपको रुलाएगा.

'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर प्रोड्यूसर किया है. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी देशभक्ति और साहस की ये भव्य गाथा, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में धमाल मचाने आ रही है.

---- समाप्त ----