फिजिकल चीटिंग पर काजोल की बात से सहमत नहीं गौतमी कपूर, बोलीं- वो बेवफाई ही है

चैट शो 'टू मच' में शादी और वफादारी पर हुई खुली चर्चा के दौरान काजोल और ट्विंकल ने कहा था कि शारीरिक बेवफाई हमेशा रिश्ते का अंत नहीं होती. इसपर अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने अपना रिएक्शन दिया है. गौतमी ने कहा कि वो दोनों की बात से सहमत नहीं हैं.

गौतमी कपूर नहीं हैं सहमत (Photo: Instagram/@gautamikapoor)
काजोल और ट्विंकल खन्ना ने अपने टॉक शो 'टू मच' पर मॉडर्न शादी, रिश्तों और बेवफाई को लेकर बात की थी. दोनों एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे बयान दिए थे, जिनके चलते वो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का निशान बनीं. शादी और वफादारी पर हुई खुली चर्चा के दौरान दोनों ने कहा था कि शारीरिक बेवफाई हमेशा रिश्ते का अंत नहीं होती. ट्विंकल ने अपने ह्यूमर वाले स्टाइल में कहा था, 'रात गई, बात गई.'

इन बयानों ने ऑनलाइन आक्रोश पैदा कर दिया था. कई यूजर्स ने काजोल और ट्विंकल पर बेवफाई को कॉमन बनाने का आरोप लगाया था. बाद में आलोचना का जवाब देते हुए काजोल और ट्विंकल ने साफ किया था कि उनकी बात उनकी पर्सनल लाइफ के अनुभवों पर आधारित थीं और इन्हें रिलेशनशिप एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. उसी समय से चल रही बहस के बीच अब एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने एक मजबूत और विपरीत राय रखी है. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में गौतमी से पूछा गया कि क्या शारीरिक बेवफाई को माफ किया जा सकता है, बशर्ते भावनात्मक वफादारी बनी रहे.

गौतमी हैं काजोल-ट्विंकल से असहमत

उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 'जैसी मैं इंसान हूं, उसके लिए शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की बेवफाई, बेवफाई ही है, बस.' गौतमी कपूर ने साफ किया कि वे लोगों के अलग विचारों का सम्मान करती हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं अटल हैं. उन्होंने कहा, 'चाहे शारीरिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, अलौकिक हो, कुछ भी. बेवफाई, बेवफाई है. जो वो कह रही हैं, वो उनका नजरिया है और मैं उसका सम्मान करती हूं. लेकिन मेरी सोच ऐसी है, और इसमें भी कुछ गलत नहीं है.'

काजोल ने कहा था कि शारीरिक बेवफाई डील-ब्रेकर नहीं है. इसपर सीधे रिएक्शन देते हुए कि गौतमी ने कहा कि वे रिश्तों को एकदम अलग भावनात्मक नजरिए से देखती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं बहुत पजेसिव इंसान हूं. ईमानदारी से कहूं तो चाहे मेरा पति हो, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, या यहां तक कि मेरी टीम, मैं अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहद पजेसिव हूं.' उन्होंने समझाया कि यह पजेसिवनेस रिश्तों में गहरे निवेश से आती है. वो बोलीं, 'क्योंकि मैं बेहद वफादार हूं. मैं हर रिश्ते में 500% देती हूं. भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से. मैं पूरी तरह से निवेशित हूं.'

गौतमी के लिए किसी भी तरह की बेवफाई भावनात्मक रूप से बहुत भारी पड़ती है. उन्होंने कहा, 'एक बार बेवफाई हो गई, तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाता है जिसे मैं ढोती हूं.' उन्होंने आगे जोर दिया कि बेवफाई की प्रकृति को कम करके नहीं आंकना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मुझे ये कहकर कम नहीं आंकना चाहिए कि 'अरे ये तो सिर्फ शारीरिक था.' ये दूसरों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं.'

शादी में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए?

गौतमी ने शो के एक और पॉइंट पर भी बात की. काजोल ने 'टू मच' के एक एपिसोड में कहा था कि शादी में एक्सपायरी डेट और रिन्यूअल क्लॉज होना चाहिए. इसपर एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं काजोल से बहुत प्यार करती हूं और मुझे लगता है ट्विंकल ने ये कहा था. लेकिन जिसने भी कहा. मैं उन्हें इसके लिए प्यार करती हूं.' उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी टिप्पणियां जीते हुए अनुभव या सहज ह्यूमर से आ सकती हैं.

हालांकि गौतम ने एक शर्त जोड़ते हुए कहा, 'अगर आप आज की शादी का सच में विश्लेषण करें, तो मुझे लगता है शादी में पहले से ही एक्सपायरी डेट होती है. अगर आप उस पर काम नहीं करते.' गौतमी ने कहा कि वे नहीं मानतीं कि शादी स्वाभाविक रूप से अस्थायी है. वो बोलीं, 'आप इसे जीवनभर का चाहते हैं, लेकिन शादी आसान नहीं है. कपल के रूप में आप कई डायनामिक्स से गुजरते हैं.'

हार मान लेते हैं लोग

मॉडर्न रिश्तों पर विचार करते हुए गौतमी कपूर ने धैर्य और सहनशीलता की कमी को देखा. उन्होंने कहा, 'पहले लोग कहते थे, 'चलो इसे सुलझाते हैं.' आज पहले झगड़े पर ही लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं.' उन्होंने मॉडर्न प्रेशर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, 'बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी ललचाने वाली चीजें हैं, और लगभग कोई धैर्य नहीं. लोगों के पास समय, भूख या जुनून नहीं होता कि किसी चीज को कामयाब बनाएं.'

बदलते सामाजिक नजरिए के बावजूद गौतमी कपूर ने कहा कि वे मुश्किलों से गुजरकर काम करने में विश्वास रखती हैं, बजाय पहले हिंट पर चल देने के. उन्होंने कहा, 'मैं उस पीढ़ी से नहीं हूं जो तुरंत हार मान ले. अगर आप सही कारणों से शादी करते हैं, तो शायद एक और मौका दिया जा सकता है.' उन्होंने अंत में कहा, 'आज के लोग समय, धैर्य और यहां तक कि रिश्तों को कामयाब बनाने की क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं.'

---- समाप्त ----
