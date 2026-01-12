scorecardresearch
 
फिल्मी पर्दे से राजनीति के गलियारों तक, शत्रुघ्न सिन्हा के संघर्ष पर डॉक्यू-सीरीज बनाएंगे शशि रंजन

फिल्ममेकर शशि रंजन ने एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी पर एक डॉक्यू-सीरीज पर काम शुरू कर दिया है. यह सीरीज उनके फिल्मी करियर और राजनीतिक सफर की अनसुनी कहानियों को सामने लाएगी.

आजतक के मंच पर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Photo: ITG)
आजतक के मंच पर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Photo: ITG)

फिल्म इंडस्ट्री में 'खामोश' डायलॉग से अपनी पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी पर अब डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनने वाली है. 'द रोशन्स' में रोशन परिवार की तीन पीढ़ियों की सफलता की गाथा सुनाने के बाद फेमस फिल्ममेकर शशि रंजन अब शत्रुघ्न सिन्हा की लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने की तैयारी में जुट गए हैं.

इंडिया टुडे के करीबी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है. यह सीरीज न केवल एक सुपरस्टार के संघर्ष की कहानी होगी, बल्कि इसमें उनकी निजी और राजनीतिक जिंदगी के उन पहलुओं को भी छुआ जाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान है.

दोस्ती और भरोसे की एक नई शुरुआत
शशि रंजन और शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि सालों पुरानी दोस्ती का है. सूत्रों का कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा के जीवन के उतार-चढ़ाव और उनकी उपलब्धियों को पर्दे पर उतारने के लिए शशि से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था. 'द रोशन्स' को मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद शशि रंजन ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे. यह डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ उनके फिल्मी करियर और इंडस्ट्री की गुटबाजी पर बात करेगी, बल्कि उनके पारिवारिक रिश्तों और राजनीति के ऊबड़-खाबड़ रास्तों की भी गहराई से पड़ताल करेगी.

बिहार से मुंबई तक का वो ऐतिहासिक सफर
1946 में बिहार के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा अपने चार भाइयों में सबसे छोटे थे. बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ले गई, जहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 1960 के दशक में सपनों के शहर मुंबई का रुख किया. शुरुआती दौर में उन्होंने कई छोटे और साइड रोल किए, लेकिन उनकी किस्मत का सितारा 1976 में सुभाष घई की फिल्म 'कालीचरण' से चमका. उस दौर में जब अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सितारों का दबदबा था, तब अपनी दमदार आवाज और अनोखे अंदाज के दम पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक अलग जगह बनाई.

सिनेमा से लेकर सियासत तक का परचम
शत्रुघ्न सिन्हा का टैलेंट सिर्फ बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति भोजपुरी' और 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' जैसे शो में जज बनकर छोटे पर्दे पर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. एक्टिंग के अलावा उनका राजनीतिक करियर भी काफी चर्चा में रहा. उन्होंने लंबे समय तक BJP का प्रतिनिधित्व किया और बाद में टीएमसी का दामन थाम लिया. 

उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी पूनम सिन्हा हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी रहीं. उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा आज बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हैं, जबकि उनके दोनों बेटे लव और कुश सिन्हा भी फिल्म इंडस्ट्री और अन्य प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं.

हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर चारों तरफ चर्चाएं तेज हैं और सूत्रों ने इसे पक्का बताया है, लेकिन फिल्ममेकर शशि रंजन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है. बावजूद इसके, फैंस अपने चहेते 'शॉटगन' की जिंदगी को पर्दे पर देखने के लिए अभी से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

