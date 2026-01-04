scorecardresearch
 
पड़ोसी हैं सोनिया गांधी, कभी उधार ली चीनी? फराह खान के सवाल पर हंस पड़े नितिन गडकरी

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग में नितिन गडकरी का मजेदार अंदाज देखने को मिला. सोनिया गांधी से पड़ोस का किस्सा, फराह का ‘चीनी’ वाला मजाक और शादी को लेकर हुई हंसी-मजाक ने इंटरनेट का दिल जीत लिया.

फराह खान ने किया नितिन गडकरी से मजाक (Photo: Screengrab)
फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुंचीं. इस मुलाकात का एक मजेदार और हल्का-फुल्का पल अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जहां वो नितिन से सोनिया गांधी के बारे में बात करती दिखीं. ये बातचीत फराह के लेटेस्ट व्लॉग में दिखाई गई है, जो उनकी फेमस यूट्यूब सीरीज का हिस्सा है. 

फराह अक्सर सेलिब्रिटीज के घर जाकर उनसे मिलती हैं और उनकी स्पेशल डिश की रेसिपी शेयर करती हैं. साथ ही वो उनकी लाइफ के बारे में खुलकर कैंडीड बातचीत भी करती हैं. इस बार के व्लॉग में नितिन गडकरी को लेकर कुछ अनसुनी बातें पता चलीं. 

सोनिया गांधी हैं पड़ोसी

घर दिखाते हुए नितिन गडकरी ने फराह को बताया कि उनके पड़ोस में कभी देश के बड़े-बड़े राजनीतिक नेता रहा करते थे. इधर-उधर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि- यहां सोनिया गांधी रहती हैं. मनमोहन सिंह भी यहीं रहा करते थे. हम उनके घर जाया करते थे. मैं उनके मोरों को खाना भी खिलाता था. 

ये सुनकर फराह खान काफी हैरान हुईं लेकिन साथ ही खुश भी नजर आईं, और यहीं से बातचीत का मजेदार सिलसिला शुरू हो गया. फराह ने तुरंत मजाक करते हुए पूछा कि- क्या पड़ोसी होने के नाते नितिन गडकरी और सोनिया गांधी कभी एक-दूसरे से चीनी भी उधार लेते थे? सवाल सुनते ही नितिन गडकरी और बाकी सब जोर-जोर से हंस पड़े. वो बोले- नहीं. नहीं. ऐसा नहीं होता. फिर उन्होंने बताया कि यहां मोर बहुत हैं, उनके गार्डन से हमारे गार्डन में आते जाते रहते हैं. तो कभी हम खाना खिलाते हैं कभी वो. ऐसा चलता रहता है. फराह कहती हैं- उनकी कोई पार्टी नहीं है.

शादी की सालगिरह भूल जाते हैं गडकरी 

फराह की मजाक मस्ती का सिलसिला यहीं नहीं रुका. उन्होंने गडकरी से पूछ लिया कि उनकी शादी को कितने साल हो गए हैं. गडकरी एकदम से थोड़े कंफ्यूज हो गए और पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोले- मुझे लगता है, ये आपको बताएंगी. फिर कहा कि- शायद 1984 में हुई थी. इस पर फराह ने तुरंत चुटकी ली, और कहा कि- बिल्कुल एक आदमी की तरह, इन्हें अपनी शादी की सालगिरह याद ही नहीं है.

फिर पत्नी कंचन गडकरी ने बताया कि उनकी शादी को 41 साल हो चुके हैं. थोड़ी देर बाद गडकरी ने खुद ही अपनी शादी की सही तारीख भी याद कर ली, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया.

नितिन गडकरी ने शेयर कीं पर्सनल बातें

इस मज़ेदार बातचीत के अलावा, व्लॉग में नितिन गडकरी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से और कम जानी-पहचानी बातें भी शेयर कीं. उन्होंने बताया कि उनके घर में सब ऑर्गेनिक खाना, सामान आता है. वो योग और फिटनेस की ओर ध्यान देते हैं. उन्होंने हाल ही में वजन भी कम किया है. इसके अलावा गडकरी हफ्ते में तीन दिन नागपुर में अपने पोते-पोतियों के साथ रहते हैं तो वहीं तीन दिन दिल्ली में अपने बंगले में. 

