फराह खान ने अक्षय खन्ना को बताया 'ऑस्कर', बोलीं- धुरंधर के बाद तीस मार खान का राज चल रहा

अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' में अपने दमदार अभिनय के लिए जबरदस्त सराहना मिली है. आदित्य धर की इस फिल्म में उन्होंने खौफनाक पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है. कई दर्शकों का कहना है कि अक्षय ने अपनी परफॉरमेंस से पूरी फिल्म ही लूट ली. इस बीच उनके पुराने फैंस ने माना कि वह सालों से लगातार बेहतरीन काम करते आ रहे हैं.

इसी वजह से लोगों ने फराह खान की फिल्म 'तीस मार खान' में उनके मजेदार अभिनय को भी फिर से याद करना शुरू कर दिया. फिल्म में अक्षय ने ऑस्कर जीतने की चाह रखने वाले घमंडी सुपरस्टार आतिश कपूर की भूमिका निभाई थी. हाल ही में फराह खान, 'बिग बॉस 19' के फाइनलिस्ट प्रणित मोरे के घर अपने नए व्लॉग की शूटिंग के लिए पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना खुद ही 'ऑस्कर' हैं.

फराह ने अक्षय को कहा ऑस्कर

डायरेक्टर फराह खान ने यह भी कहा कि 'धुरंधर' के बाद कई लोग 'तीस मार खान' का उदाहरण देकर यह बता रहे हैं कि अक्षय सालों से कितने शानदार कलाकार रहे हैं. बातचीत की शुरुआत तब हुई जब प्रणित, फराह के कुक दिलीप को स्टैंड-अप कॉमेडी सिखाने की कोशिश कर रहे थे. दिलीप को ज्यादा समझ नहीं आया और उसने कह दिया कि 'तीस मार खान' उसकी पसंदीदा फिल्म है.

इस पर फराह ने कहा, 'धुरंधर के बाद अगर किसी फिल्म का राज चल रहा है, तो वो 'तीस मार खान' ही है.' प्रणित ने आगे जोड़ा, 'असली ऑस्कर तो वहीं है, आपकी फिल्म में.' फराह ने इसे सही मानते हुए कहा, 'ऑस्कर.' फिल्म में आतिश कपूर बार-बार यह बोलते है क्योंकि वह किसी भी तरह ऑस्कर जीतना चाहता है.

जेन जी की फेवरेट है तीस मार खान

'तीस मार खान', साल 2010 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म उन दिनों बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई थी. इस हाइस्ट कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे. पिक्चर भले ही तब न चली हो, लेकिन आज जेन जी की फेवरेट बन चुकी है. अक्सर सोशल मीडिया पर इसके चर्चे होते हैं.

'धुरंधर' की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वो इंडियन स्पाई बने हैं. अक्षय खन्ना ने इसमें विलेन का रोल निभाया है. इसमें अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन भी अहम किरदारों में हैं. यह 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसका दूसरा पार्ट यानी 'धुरंधर 2', 19 मार्च को रिलीज होने वाली है.

